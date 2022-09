EQS-News: PIERER Mobility: KTM übernimmt Vertrieb von MV Agusta Motorrädern in Nordamerika

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Vereinbarung PIERER Mobility: KTM übernimmt Vertrieb von MV Agusta Motorrädern in Nordamerika 21.09.2022 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Corporate News Wels, 21. September 2022 PIERER Mobility: KTM übernimmt Vertrieb von MV Agusta Motorrädern in Nordamerika Kooperationsvereinbarung mit MV Agusta abgeschlossen KTM AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der PIERER Mobility AG, hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem italienischen Motorradhersteller MV Agusta abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird KTM den Vertrieb, die Vermarktung und die Kundenbetreuung der MV Agusta Motorradpalette für die Märkte USA, Kanada und Mexiko über ausgewählte KTM AG Händler sowie bestehende und neue MV Agusta Stores übernehmen. Erweiterung des Angebots von Premium-Motorrädern KTM bringt in diese Partnerschaft ihre starke Marktpräsenz in Nordamerika ein, wo das Unternehmen erwartet, im Jahr 2022 mit den Motorradmarken KTM, Husqvarna und GASGAS mehr als 100.000 Einheiten zu verkaufen. Die Übernahme des Vertriebs der Marke MV Agusta ergänzt dieses umfangreiche Angebot an Premium-Motorrädern der PIERER Mobility-Gruppe und verschafft der MV Agusta einen wettbewerbsfähigen Zugang zum nordamerikanischen Markt. MV Agusta ihrerseits ist ein traditionsreicher europäischer Motorradhersteller, dessen Marke ein Symbol für die italienische Design- und Ingenieurskunst ist. Die Vereinbarung ist Teil des strategischen Plans der MV Agusta, der für die kommenden Jahre ein erhebliches Wachstum vorsieht. Über die Gruppe Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility AG durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna E-Bicycles, GASGAS Bicycles, FELT Bicycles und R Raymon wird das Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die PIERER Mobility AG mit mehr als 5.000 Mitarbeitern einen Rekordumsatz von € 2,1 Mrd. und ein EBIT von € 193,5 Mio. Kontakt – Investor Relations Mag. Melinda Busáné Bellér, Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 – 70 Email: ir @ pierermobility.com, Webseite: www.pierermobility.com