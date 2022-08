EQS-DD: ams-OSRAM AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 18.08.2022 / 11:48 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ┌──────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ Name und Rechtsform: │ Custos Vermögensverwaltungs GmbH │ └──────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 2. Grund der Meldung a) Position / Status ┌─────────────────────────────────────┐ │ Person steht in enger Beziehung zu: │ ├──────────────────┬──────────────────┤ │ Titel: │ Dr. │ ├──────────────────┼──────────────────┤ │ Vorname: │ Wolfgang │ ├──────────────────┼──────────────────┤ │ Nachname(n): │ Leitner │ ├──────────────────┼──────────────────┤ │ Position: │ Aufsichtsrat │ └──────────────────┴──────────────────┘ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ┌──────────────┐ │ ams-OSRAM AG │ └──────────────┘ b) LEI ┌───────────────────────┐ │ 5299001JPPT2QFTV5D76 │ └───────────────────────┘ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung ┌───────┬──────────────┐ │ Art: │ Aktie │ ├───────┼──────────────┤ │ ISIN: │ AT0000A18XM4 │ └───────┴──────────────┘ b) Art des Geschäfts ┌──────┐ │ Kauf │ └──────┘ c) Preis(e) und Volumen ┌───────────┬──────────────┐ │ Preis(e) │ Volumen │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.142 CHF │ 1628 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.144 CHF │ 3176 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.146 CHF │ 1606 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.148 CHF │ 4482 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.150 CHF │ 161106 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.194 CHF │ 2222 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.196 CHF │ 8650 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.198 CHF │ 10547 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.200 CHF │ 82394 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.248 CHF │ 926 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.250 CHF │ 99074 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.284 CHF │ 1719 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.288 CHF │ 2520 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.290 CHF │ 3040 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.292 CHF │ 3643 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.294 CHF │ 3890 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.296 CHF │ 1444 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.298 CHF │ 1180 Stück │ ├───────────┼──────────────┤ │ 8.300 CHF │ 10566 Stück │ └───────────┴──────────────┘ d) Aggregierte Informationen ┌────────────┬──────────────────────┐ │ Preis │ Aggregiertes Volumen │ ├────────────┼──────────────────────┤ │ 8.1974 CHF │ 403813.0000 Stück │ └────────────┴──────────────────────┘ e) Datum des Geschäfts ┌───────────────────┐ │ 16.08.2022; UTC+2 │ └───────────────────┘ f) Ort des Geschäfts ┌───────┬────────────────────┐ │ Name: │ SIX Swiss Exchange │ ├───────┼────────────────────┤ │ MIC: │ XSWX │ └───────┴────────────────────┘ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 18.08.2022 CET/CEST ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: ams-OSRAM AG Tobelbader Straße 30 8141 Premstaetten Österreich Internet: https://ams-osram.com/ Ende der Mitteilung EQS News-Service 77529 18.08.2022 CET/CEST