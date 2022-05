EQS-News: Ausgezeichnet: IMMY Award in Gold für die neu firmierte ViennaEstate Hausverwaltung

Ausgezeichnet: IMMY Award in Gold für die neu firmierte ViennaEstate Hausverwaltung (Wien, 18. Mai 2022) Gestern, am Dienstag, den 17. Mai 2022, wurde von der Wirtschaftskammer Wien herzlich zur IMMY Preisverleihung 2021 in die Sofiensäle geladen um die hervorragenden Qualitäten von Immobiliendienstleistungen zu prämieren, und hohe Leistungsstandards in der Branche zu fördern. Das standardisierte Bewertungssystem des IMMY garantiert nicht nur die Chancengleichheit für alle Betriebe, die am Award teilnehmen, sondern signalisiert Mieter:innen, Partner:innen und Eigentümer:innen wer am Markt zu den besten gehört! Seit fünf Jahren haben neben den Wiener Bauträgerinnen und Bauträgern, Maklerinnen und Maklern auch Verwalterinnen und Verwalter im Bereich Wohnimmobilien die Möglichkeit ihr Unternehmen zu präsentieren. Insgesamt haben 62 Hausverwalter:innen – Wohnungeigentum- ebenso sowie Zinshaus-Verwaltungen – ihre Bewerbung eingereicht: Mehr als erfreulich ist, dass die ViennaEstate Hausverwaltung GmbH schon bei der ersten Teilnahme mit dem renommierten IMMY Award in GOLD geehrt wurde. Mit dem IMMY Award auf dem goldenen Weg „Das eigene Zuhause ist etwas ganz persönliches. Wir als Hausverwaltung dürfen uns um die privatesten Angelegenheiten der Menschen kümmern. Im Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden kommt es daher oft auf kleine Details an, und die machen den Unterschied. Dass ich den IMMY in Gold in Händen halte, zeigt, dass unsere Bemühungen ankommen und von den Mieterinnen und Mietern wahrgenommen werden“, betont Geschäftsführerin Jutta Rudolf. Die prestigeträchtige Auszeichnung bescheinigt dem Neo-Geschäftsführer:innen-Team Jutta Rudolf und Bernhard Hundskarl, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und genau diese hervorragenden Qualitäten ihrer Arbeit wurden heute offiziell belohnt. Ein modern orientiertes Hausverwaltungs-Unternehmen als Teil einer Immobiliengruppe Seit Oktober 2021 weht ein frischer Wind in der ViennaEstate Hausverwaltung. Die ehemalige Meine Hausverwaltung GmbH und jetzt neu benannte ViennaEstate Hausverwaltung GmbH komplettiert als 100% Tochter das Dienstleistungsportfolio der ViennaEstate Gruppe. Mit Jutta Rudolf wurde eine Expertin aus den eigenen Reihen in die Geschäftsführung berufen, die mit neuen Ideen, viel Feingefühl und Detailwissen an die Neuorientierung des Unternehmens herangeht. Die Ziele sind klar definiert! Themen wie kontinuierliche Modernisierung in allen Arbeitsbereichen, eine Digitalisierungsoffensive, Konzentration auf das Kund:innenservice sowie ein lückenloses Monitoring - um nur einige Bereiche zu nennen - werden aufgegriffen und sukzessive operativ umgesetzt. Nicht nur viel theoretisch fundiertes Wissen, sondern auch eine ausgeprägte hands on-Mentalität bringt Bernhard Hundskarl als Prokurist der Konzernmutter ViennaEstate Immobilien AG und Teil des Geschäftsführer-Teams in der Hausverwaltung mit. Vor allem die Vorarbeiten zur konzernorientierten Ausrichtung, hin zur ViennaEstate Gruppe, wurden von Bernhard Hundskarl kontinuierlich umgesetzt. „Die ViennaEstate Gruppe ist ein verlässlicher Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette der aktiven Immobilienbewirtschaftung. Mit der ViennaEstate Hausverwaltung sichern wir unseren Kundinnen und Kunden im Asset Management und darüber hinaus erstklassige Betreuung auf institutionellem Niveau.“ Weitere Infos rund um den IMMY Award sowie Fotos finden Sie unter [1] https://immy.at/de/immy-award Bildindex Bild: Jutta Rudolf BA, Geschäftsführerin ViennaEstate Hausverwaltung GmbH und Bernhard Hundskarl, MA MRICS, Geschäftsführer ViennaEstate Hausverwaltung GmbH © ViennaEstate + KiTO. photography Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Pressekontakt MMag. Mit der ViennaEstate Hausverwaltung sichern wir unseren Kundinnen und Kunden im Asset Management und darüber hinaus erstklassige Betreuung auf institutionellem Niveau." Weitere Infos rund um den IMMY Award sowie Fotos finden Sie unter [1] https://immy.at/de/immy-award Bildindex Bild: Jutta Rudolf BA, Geschäftsführerin ViennaEstate Hausverwaltung GmbH und Bernhard Hundskarl, MA MRICS, Geschäftsführer ViennaEstate Hausverwaltung GmbH © ViennaEstate + KiTO. photography Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Pressekontakt MMag. Romana Hoffmann Kommunikation & Marketing ViennaEstate Immobilien AG Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien T +43 1 236 01 55 – 160 @ hoffmann @ viennaestate.com www.viennaestate.com