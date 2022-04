:be AG: Projekt in Berlin erhielt höchste Auszeichnung der DGNB. Platin für nachhaltiges Bauen von Büroge-bäuden im Quartier am Rathauspark.

:be AG: Projekt in Berlin erhielt höchste Auszeichnung der DGNB. Platin für nachhaltiges Bauen von Bürogebäuden im Quartier am Rathauspark. Lustenau, 28.04.2022 Der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde das "DGNB Zertifikat in Platin für nachhaltige Büro- und Verwaltungsgebäude" der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) verliehen. Zertifiziert wurde der Büroteil des "Quartiers am Rathauspark". Hierbei handelt es sich um ein Bürohochhaus am Stefan-Heym-Platz 1 (18 Etagen) inklusive der Gebäuderiegel mit Büros entlang der Möllendorfstraße 2 (5 Etagen) und der Frankfurter Allee 129 (7 Etagen) mit insgesamt 13.650 m² Büroflächen. Baumschlager Eberle Architekten haben im Jahr 2017 den Wettbewerb gewonnen und das Projekt in den Leistungsphasen 1-5 begleitet, die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2021. Generalunternehmerin des Wohn- und Büroquartiers war die PORR Niederlassung Berlin, die in Zusammenarbeit mit der pde Integrale Planung GmbH und Baumschlager Eberle Architekten die Vorstellungen des Bauherrn realisierte. Nur besonders ressourcenschonende und umweltfreundliche Gebäude mit einem hohen soziokulturellen Standard erhalten eine solche Auszeichnung. Über den gesamten Lebenszyklus berücksichtigt die Ökobilanz Bereiche wie Herstellung, Betrieb oder auch Entsorgung und Wiederverwertung. Hierbei kamen Materialien wie Naturstein und Holz sowie regionale Produkte zum Einsatz, eine barrierefreie Nutzung der Räumlichkeiten war selbstverständlich, ebenso wie eine flexible Gestaltung der Grundrisse. Auch die Ausrichtung der Planungs- und Bauprozesse an den Nachhaltigkeitsanforderungen wurde effizient realisiert. Die Platinauszeichnung belegt nun, dass Anforderungen an die Nachhaltigkeit nicht nur geplant und im Team in enger Zusammenarbeit umgesetzt wurden, sondern dass eine hohe Qualität der Ökobilanz erfolgreich soziale Aspekte als auch eine hohe Wirtschaftlichkeit einschließen kann. Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architekturgesellschaften in Europa und Asien liegt. Die Beteiligungen sind hochprofessionelle Architekturgesellschaften und seit über 35 Jahren am Markt. Mit klaren Prozessen und höchsten architektonischen Ansprüchen, getrieben von Gestaltungswillen und Innovationsgeist, haben sie sich in der Architekturwelt als «Baumschlager Eberle Architekten» mit preisgekrönten, höchst wirtschaftlichen, international bekannten Bauten einen Namen gemacht. Mit dem Gebäudekonzept 2226 verfügt die :be AG über einen absoluten USP im Nachhaltigkeitssektor. Das erklärte Ziel der :be AG ist breit angelegtes Wachstum über alle Geschäftsbereiche der Gruppe hinweg: Architektur, innovative Gebäudetechnologie auf Grundlage des «2226-Konzepts» sowie die Entwicklung und der Betrieb eigener Bestandsimmobilien. Mehr Unternehmensstandorte, mehr grosse Projekte, mehr 2226-Projekte, mehr eigene 2226-Bauten - mit unverändert höchster Architekturqualität.