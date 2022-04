EQS-HV: ANDRITZ AG: Hauptversammlung

GRAZ, 7. APRIL 2022. In der heute abgehaltenen 115. ordentlichen Hauptversammlung der ANDRITZ AG hat die Hauptversammlung eine Dividende von 1,65 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen (Geschäftsjahr 2020: 1,00 Euro je Aktie). Als Ex-Dividendentag wurde der 11. April 2022 und als Dividendenzahltag der 13. April 2022 festgelegt. Nach Auslaufen der regulären Funktionsperiode von Dr. Christian Nowotny als Mitglied des Aufsichtsrats wurde Dr. Wolfgang Leitner mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat der ANDRITZ AG gewählt. Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden angenommen. - Ende - DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION Diese Presse-Information steht unter [1]andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung. FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: Dr. Michael Buchbauer Head of Corporate Communications [2]michael.buchbauer @ andritz.com andritz.com ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft, globale Präsenz sowie Nachhaltigkeit sind die wesentlichen Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 26.800 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern.