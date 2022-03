Neuordnung der Geschäftsführung der AUSTRIA Juice GmbH

EQS-Media / 09.03.2022 / 11:44 Neuordnung der Geschäftsführung der AUSTRIA Juice GmbH MMag. Wilhelm Schratz, M.A. wurde mit Wirkung zum 1. März 2022 in die Geschäftsführung der AUSTRIA Juice GmbH berufen. Wilhelm Schratz (39) ist 2012 in die AUSTRIA Juice eingestiegen und war zuletzt als Vertriebsdirektor Fruchtsaftkonzentrate tätig. In der Geschäftsführung wird er die Bereiche Vertrieb Fruchtsaftkonzentrate und Logistik verantworten. CFO Dr. Lukas Maier (42) wird auf eigenen Wunsch mit 31. März 2022 aus dem Unternehmen ausscheiden und in die Raiffeisen Ware Austria AG wechseln. Ab 1. April 2022 ist er als Geschäftsführer der RWA International Holding für den Bereich Futtermittel verantwortlich. Seine Agenden in der AUSTRIA Juice übernimmt zusätzlich CEO Dipl.-Ing. Franz Ennser. Die Geschäftsführung der AUSTRIA Juice GmbH setzt sich ab 1. April 2022 damit aus folgenden drei Mitgliedern zusammen: • CEO Dipl.-Ing. Franz Ennser (Geschäftsbereiche: Rohstoff, Produktion, Personal, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Finanzen, Controlling, Recht, IT, Compliance) • CSO Kai Antonius (Geschäftsbereiche: Vertrieb Added Value, Produktentwicklung, New Business Development, Lebensmitteltechnologie, Marketing) • CSO MMag. Wilhelm Schratz, M.A. (Geschäftsbereiche: Vertrieb Fruchtsaftkonzentrate, Logistik, Zoll, Sales Back Office) Über AUSTRIA Juice AUSTRIA Juice ist ein Joint Venture der AGRANA Beteiligungs-AG (AGRANA) und der RWA Raiffeisen Ware Austria AG (RWA). Produziert werden Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtpürees und natürliche Aromen sowie Getränkegrundstoffe und Direktsäfte für die weiterverarbeitende Getränkeindustrie. Das Unternehmen mit rund 800 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz in Kröllendorf, Niederösterreich und verfügt über 14 Standorte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, der Ukraine und China. Über RWA Raiffeisen Ware Austria Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhausgenossenschaften in Österreich. Gleichzeitig ist sie ein Beteiligungskonzern mit Tochterunternehmen in Österreich und ausgewählten osteuropäischen Nachbarländern. Durch die strategische Allianz mit der BayWa AG ist die RWA in einen international agierenden Handels- und Dienstleistungskonzern eingebunden. Rückfragen: Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher AGRANA, Tel. +43 - 1- 211 37-12084 Dr. Monika Voglgruber, MSc., Leitung Kommunikation RWA, Tel. +43 - 2262/755 50-3810 Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Industrie 09.03.2022 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Österreich Telefon: +43-1-21137-0 Fax: +43-1-21137-12926 E-Mail: investor.relations @ agrana.com Internet: www.agrana.com ISIN: AT000AGRANA3 WKN: A2NB37 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1298427 Ende der Mitteilung EQS-Media 1298427 09.03.2022 References Visible links