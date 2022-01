EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: 1. Halbjahr 21/22 - Anpassung der Einstufung von 24,6 Mio. € Hybridkapital

1. Halbjahr 21/22 - Anpassung der Einstufung von 24,6 Mio. € Hybridkapital Leoben - AT&S veröffentlicht nach Pre-Clearance-Verfahren den Halbjahresbericht erneut. Nach Abschluss des kommunizierten Pre-Clearence-Verfahrens bei der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) bezüglich des Eigenkapitalausweises von bilateralen Vereinbarungen in Höhe von 24,6 Mio. € hat sich der Vorstand von AT&S entschieden, den Halbjahresbericht 2021/2022 dahingehend anzupassen und neu zu veröffentlichen. Sämtliche weiteren Aussagen zu Ausblick, Liquidität und Nettoverschuldung bleiben von der Anpassung unberührt. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter.