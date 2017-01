Groupe PSA und die indische CK Birla Group unterzeichnen Joint Venture Verträge

Ab 2020 Herstellung und Vertrieb von Fahrzeugen und Komponenten in Indien

Wien (OTS) - Das indische Projekt erfolgt in Übereinstimmung mit dem Groupe PSA Strategieplan „Push to Pass“ und dem Wachstumsplan der CK Birla Group im Automobilsektor.

„Indisch sein in Indien“: Langfristige Partnerschaft mit einem anfänglichen Investitionsvolumen von rund 100 Millionen Euro (700 Milliarden Indische Rupien) für die Produktion von Fahrzeugen und Getrieben im Bundesstaat Tamil Nadu.

Einsatz modernster Technologien für eine umweltfreundliche und sichere neue Produktpalette, die mit zukünftigen Industrienormen und Kundenerwartungen im Einklang steht.

Die heutige Unterschriftszeremonie in Paris legt den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft zwischen den beiden Konzernen und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Groupe PSA in Indien, einem der bedeutenden Punkte im strategischen Wachstumsplan „Push to Pass“. Die CK Birla Group vertieft damit ihre Kapazitäten auf dem indischen Markt im Bereich Automobilkomponenten und in der Automobilbranche ganz allgemein.

Die Partnerschaft umfasst zwei Joint Venture-Verträge zwischen den Unternehmen der Groupe PSA und der CK Birla Group. Als Teil des ersten Vertrags wird die Groupe PSA einen Mehrheitsanteil an dem mit HMFCL für den Bau und den Vertrieb von Pkw der Groupe PSA in Indien zu gründenden Unternehmen halten. Gemäß dem zweiten Vertrag wird ein weiteres Joint Venture mit einer Beteiligung von jeweils 50 Prozent zwischen der Groupe PSA und AVTEC Ltd für die Produktion und Lieferung von Getrieben gegründet. Die Produktionsstandorte für den Fahrzeugbau und die Getriebe werden sich jeweils im Bundesstaat Tamil Nadu befinden.

Das anfängliche Produktionsvolumen wird bei etwa 100.000 Fahrzeugen pro Jahr liegen und soll durch schrittweise Investitionen zur weiteren Unterstützung des langfristigen Projekts erhöht werden. Das Produktionsvolumen für Getriebe wird sich sowohl an den Bedürfnissen auf dem indischen Markt als auch an der Nachfrage weltweiter Hersteller orientieren. Die Leistung des industriellen Standorts wird zum großen Teil durch Lokalisierungsmaßnahmen unterstützt, um die notwendige Wettbewerbsfähigkeit der Kosten zu erreichen.

Diese langfristige Partnerschaft wird es beiden Unternehmen ermöglichen, am Wachstum auf dem indischen Automobilmarkt teilzuhaben, von dem bis 2025(1) ein Anstieg von aktuell drei Millionen Fahrzeugen im letzten Jahr auf acht bis zehn Millionen Fahrzeuge erwartet wird.

Carlos Tavares, CEO der Groupe PSA: „ Wir profitieren von einer starken Unterstützung unseres indischen Partners, der CK Birla Group, und einer gemeinsamen Vision. Dieses Projekt stimmt mit der Umsetzung unseres Strategieplans ‚Push to Pass‘ überein und ist ein wesentlicher Schritt im weltweit profitablen Wachstum der Groupe PSA auf wichtigen Märkten im Automobilsektor. “

CK Birla, Vorstandsvorsitzender der CK Birla Group: „ Seit mehreren Jahrzehnten haben wir uns für eine Produktion in Indien für Indien und die Welt eingesetzt und gehören zu den Pionieren für eine frugale Fertigung im Land. Ich bin davon überzeugt, dass die Kombination aus modernsten Technologien der Groupe PSA mit den Spitzenleistungen der CK Birla Group im Bereich der Technik und Produktion Vorteile für den Automobilsektor in Indien mit sich bringen wird. “

(1)Quelle: SIAM und IHS Markit

Über die Groupe PSA

Die Groupe PSA erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 54 Milliarden Euro. Sie entwickelt Fahrzeuge für einzigartige Erfahrungen und sorgt bei ihren Kunden rund um den Globus durch individuelle Mobilitätslösungen für mehr Freiheit und Fahrvergnügen. Mit den Modellen der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles, aber auch mit einem breiten Angebot an Mobilitätsdienstleistungen und Smart Services aus seiner Marke Free2Move antwortet der Konzern auf die steigenden Anforderungen und Erwartungen der Endkunden im Automobilbereich. Mit einem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 104,4 g/km im Jahr 2015 nimmt der Konzern auch bei den CO2-Emissionen eine führende Stellung in Europa ein. Mit einer Flotte von 1,8 Millionen Fahrzeugen weltweit ist er außerdem einer der Pioniere bei den autonomen und vernetzten Fahrzeugen. Der Konzern ist außerdem im Bereich Finanzierung (Banque PSA Finance) sowie als Automobilzulieferer (Faurecia) tätig.

Weitere Informationen finden Sie auf www.groupe-psa.com/en.





Über die CK BIRLA Group

Die CK Birla Group ist ein wachsender Unternehmensverbund im Wert von 1,6 Milliarden US Dollar, der historisch auf viele langfristige Beziehungen mit namhaften Weltkonzernen zurückblickt. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern, 27 Produktionsstätten und einem Kundenstamm, zu dem einige der bekanntesten Unternehmen weltweit gehören, ist die CK Birla Group mit ihren Tochtergesellschaften auf allen fünf Kontinenten vertreten. Die Konzerngesellschaften sind in den Bereichen Technologie und Kraftfahrzeuge, in der Baubranche sowie im Gesundheitswesen und in der Bildung tätig. Die Firmen werden durch einen gemeinsamen Eigentümer und geteilte Leitprinzipien gestärkt, zu denen eine Konzentration auf langfristige Werte, vertrauensvolle Beziehungen und Philanthropie gehören.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ckbirlagroup.com

