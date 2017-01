Bedenkliche Entwicklung um Atommülllager in Tschechien

Die Suche nach einem Atommülllager in Tschechien droht zu einem Chaos zu werden.

Freistadt (OTS) - Durch den massiven Widerstand der betroffenen Gemeinden wird die Suche immer mehr zu einem Verwirrspiel der Behörde SURAO. Nun droht die Durchsetzbarkeit vor der Sicherheit zu stehen.

Seit nunmehr 14 Jahren ist die tschechische SURAO, Amt für radioaktiven Abfall, auf der Suche nach einem Atommüllendlager in Tschechien. Genauso lange gibt es jedoch erbitterten Widerstand in den betroffenen Gemeinden, sodass 2009 wurde sogar die Suche für fünf Jahre gestoppt wurde.

„Seit 2014 wiederholt sich nun das gleiche Spiel wie vor 2009. Der Widerstand in den Gemeinden wird trotz beträchtlicher Kompensationszahlungen an die Gemeinden immer größer und die Zeit für eine Entscheidung immer knapper“, so Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee.

Nun drohen ernsthafte Überlegungen seitens SURAO, das Endmülllager an einem der AKW Standorte in Temelin oder Dukovany zu errichten.

„Es ist wirklich unglaublich! Man will offensichtlich die Durchsetzbarkeit eines Atommülllagers vor die Sicherheit stellen, weil man vermutet, dass der Widerstand an den AKW Standorten geringer sein könnte, weil die Bevölkerung schon an Atomkraft gewöhnt ist. Das ist jedoch keinesfalls akzeptabel , und wir werden alles unternehmen, dass das gestoppt wird“, lehnt Manfred Doppler derartige Ansinnen scharf ab.

„Wir werden jedenfalls die weitere Entwicklung genau beobachten und erinnern Kanzler Kern und Umweltminister Rupprechter an die Umsetzung der über 300 Gemeinderesolutionen, in der die Verhinderung von Atommülllagern in Tschechien gefordert wird“, so Manfred Doppler abschließend.

