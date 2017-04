Wiener Psychotherapie Ball 13. Mai 2017

Zum 25. Jubiläum veranstaltet der Wiener Landesverband für Psychotherapie einen Psychotherapie Ball

Wien (OTS) - Die Wiener Ärztekammer feierte 2016 ihr 125-jähriges Jubiläum. Wenngleich ein Jahrhundert weniger, blickt der Wiener Landesverband für Psychotherapie (WLP) nicht weniger stolz auf 25 Jahre Berufsvertretung für Wiener PsychotherapeutInnen.

„PsychotherapeutInnen können nicht nur seelische Erkrankungen behandeln, sondern auch das Tanzbein schwingen“, freut sich die Vorsitzende, Leonore Lerch, über den Vierteljahrhundert-Geburtstag.

Für Wiener PsychotherapeutInnen und alle, die gerne mitfeiern möchten, findet am 13. Mai 2017 der Psychotherapie Ball statt im Palais Schönburg, Rainergasse 11, 1040 Wien.

Der Jubiläumsball steht unter dem Motto „25 Jahre WLP – 25 Jahre Psychotherapie“.

Nach der Eröffnung des Balls durch Tanzpaare der Tanzschule Watzek führen die Tanzband „Shimmy Two Times“ im Festsaal und "90s Floor by Home Sweet Home" in der Lounge durch die Ballnacht. Als besondere High-Lights präsentieren sich die „Dandelion Light Performance“, die Review „25 Jahre WLP – 25 Jahre Psychotherapie“ und die Mitternachtseinlage der Tanzschule Watzek, gefolgt von der Publikumsquadrille. Abgerundet wird das Ballerlebnis durch zahlreiche kulinarische Genüsse sowie die besondere Atmosphäre des barocken Palais und seiner schönen Parkanlage.

Weitere Informationen im beiliegenden Programm.

Kartenbestellungen: www.psychotherapie-wlp.at/ballkarten

Kontakt WLP-Ball: ball2017 @ psychotherapie-wlp.at

Datum: 13.05.2017

Ort: Palais Schönburg

Rainergasse 11, 1040 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Landesverband für Psychotherapie (WLP)

Leonore Lerch, Vorsitzende

Tel.: 01/912 28 65

lerch @ psychotherapie-wlp.at

www.psychotherapie-wlp.at