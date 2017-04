SMATRICS wird exklusiver Ladepartner von Volkswagen

1 Jahr kostenfrei laden Volkswagen Kunden im flächendeckenden Hochleistungs-Ladenetzwerk von SMATRICS

Wien (OTS) - SMATRICS betreibt mit rund 400 Ladepunkten das einzige flächendeckende Hochleistungs-Ladenetz in ganz Österreich. Ab sofort steht dieses High-Tech-Netzwerk mit nur einer Ladekarte allen Volkswagen Kunden nach dem Kauf eines e-up! oder e-Golf zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass Volkswagen unserem österreichweiten Ladenetzwerk vertraut und SMATRICS als Ladepartner für alle VW E-Auto-Fahrer ausgewählt hat. Bei uns sind sie bestens aufgehoben und sicher unterwegs“, so SMATRICS-Geschäftsführer Dr. Michael-Viktor Fischer über die Zusammenarbeit.

Die reinen E-Autos aus dem Volkswagen-Portfolio können derzeit mit Highspeed laden. Die optimalen Bedingungen dafür finden E-Autofahrer im SMATRICS Ladenetz mit seinen insgesamt 400 Ladepunkten mit bis zu 50 kW Leistung. An den 200 Highspeed-Ladepunkten entlang der Autobahnen und in Ballungszentren kann ein e-up! in nur 20 und ein e-Golf in 45 Minuten auf 80 Prozent aufladen. Im nächsten Ausbauschritt wird Österreichs größtes zusammenhängendes Netzwerk noch in diesem Jahr um die ersten Ladestationen mit zukunftsweisenden 350 kW ergänzt. Gespeist werden die Ladestationen zu 100 % mit Strom aus Wasserkraft.

„Unsere Kunden erwarten Dienstleistungen und Service auf höchstem Niveau“, so Harald Feilhauer, Markenleiter Volkswagen. „Daher ist die Entscheidung für SMATRICS als Ladepartner ein logischer Schritt gewesen, um unseren Kunden das größte Hochleistungs-Ladenetz in Österreich zugänglich zu machen“, sagt Feilhauer. Die Kunden erhalten eine eigene VW Ladekarte, mit der sie innerhalb der ersten 12 Monate ab Laufzeitbeginn kostenlos Öko-Strom an allen SMATRICS Ladestationen in Österreich und Südbayern laden können.

Zusätzlich zu den SMATRICS Ladestationen können VW Ladekarten Kunden im Ausland bei Partneranbietern in Deutschland, Belgien, Slowenien, der Slowakei und den Niederlanden ohne weitere Freischaltung zu den vereinbarten Roamingtarifen laden.

Über SMATRICS

SMATRICS ist führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität und betreibt als erster und einziger Anbieter ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz in Österreich und über die Grenzen hinaus. Der Strom für das Hochleistungs-Ladenetz mit 400 Ladepunkten im Umkreis von rund 60km kommt zu 100% aus österreichischer Wasserkraft. SMATRICS bietet allen Nutzern barrierefreien Zugang zum Netz via Smartphone und Kreditkarte, flexible Bezahlmodelle und nutzerorientierte Services wie Mobile App und 24/7 Kundenhotline. Das Leistungsspektrum umfasst zudem maßgeschneiderte Ladelösungen für Unternehmen, deren Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Von der Beratung über Installation und Betrieb der Infrastruktur bis hin zu individuellen Verrechnungsmodellen bietet SMATRICS alle Leistungen aus einer Hand.

www.smatrics.com

