Post startet mit shöpping.at

Mit wenigen Klicks zum Lieblingsprodukt - Online-Marktplatz bietet Plattform für österreichische Händler und Hersteller

Wien (OTS) - Bequemes Online-Shoppen von Produkten heimischer Händler und Hersteller – diese Möglichkeit bietet die Österreichische Post ab heute mit ihrer Online-Einkaufsplattform shöpping.at. Kundinnen und Kunden können dabei nicht nur im Sortiment von mehr als 60 Händlern schmökern und dabei aus über 500.000 Produkten wählen, sondern dürfen auch auf die Erfahrung der Post als führenden nationalen Logistikanbieter zählen – ein entspanntes rot-weiß-rotes Einkaufserlebnis ist somit garantiert.

In den kommenden Wochen und Monaten wird die Post die Plattform stetig erweitert und laufend neue Anbieter für den digitalen Marktplatz begeistern. Künftig wird shöpping.at auch regionale Sub-Plattformen ermöglichen, die Einkaufsstraßen, Kommunen oder ganze Regionen umfassen, und damit möglichst viel Kundeninteresse unter einem Dach bündeln. Schon zum Start bietet die Plattform umfangreiche Funktionalitäten, welche mit unserem IT-Partner, der Netconomy aus Graz, permanent weiter ausgebaut werden.

BEQUEMES EINKAUFEN IN GANZ ÖSTERREICH

Mit dem Online-Marktplatz shöpping.at steigt die Post in das florierende E-Commerce-Geschäft ein. Dem österreichischen Handel wird eine Plattform für die Vermarktung seiner Produkte geboten. „Mit shöpping.at haben wir die Möglichkeit geschaffen, das umfangreiche Portfolio des österreichischen Marktes attraktiv zu präsentieren. Unseren Kunden steht ein vielfältiges Angebot bekannter Marken und Produkte lokaler, regionaler und nationaler Händler gebündelt zur Verfügung“, so DI Gerald Gregori, Geschäftsführer Post E-Commerce GmbH, zum Start des neuen Online-Shops. Damit nicht genug, wie Post-Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl, verrät: „Als größter Paketdienstleister in Österreich ist die Post seit Jahren ein wesentlicher Partner des Handels auf seinem Weg in Richtung E-Commerce. shöpping.at soll den österreichischen Handel nachhaltig bewegen und neue Umsatzchancen öffnen. Und die Wertschöpfung bleibt in Österreich.“ Neben dem umfangreichen Angebot profitieren die Online-Shopper zudem von einem zuverlässigen, schnellen und CO2-neutralen Lieferservice der Österreichischen Post. Kundinnen und Kunden können außerdem unterschiedliche Lieferorte wählen – wie die Zustellung an einen Wunsch-Lieferort, in eine Wunsch-Postfiliale oder die Zustellung zu einem Nachbarn. Der Zeitpunkt der Lieferung kann bequem im shöpping.at-Versandkalender ausgewählt werden.

Für die Bezahlung stehen mit Kauf per Kreditkarte oder SOFORT Überweisung – und in wenigen Wochen zusätzlich auch Rechnungskauf sowie PayPal – eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung. Die Kunden profitieren bei Einkäufen bei mehreren Händlern auch von der gebündelten Zahlungsabwicklung und können auf shöpping.at bequem die gleichen Zugangsdaten wie für post.at, die Webseite der Post, verwenden. Der Versand ist ab einem Einkaufswert von 33,- Euro kostenlos (darunter 3,30 Euro) – und zwar unabhängig bei wie vielen Händlern man einkauft.

Der neue Online-Marktplatz ist ab sofort unter www.shöpping.at abrufbar. Interessierte Händler können sich unter haendlerservice @ shoepping.at direkt an das shöpping.at-Team wenden.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

Tel.: +43 577 67 – 24218

E-Mail: ingeborg.gratzer @ post.at