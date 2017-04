JVP-Marchetti: Jugendliche wünschen sich European MTV Music Awards in Wien

Die Junge ÖVP Wien fordert die Verantwortlichen der Stadt Wien auf die Chance als Austragungsort der MTV European Music Awards 2018 zu nutzen statt zu bremsen

Wien (OTS) - "Die jungen Menschen in Wien wünschen sich dieses Event in unserer Stadt. Es ist eine einmalige Chance für Standort, Image und Tourismus", so Nico Marchetti, Landesobmann der Jungen ÖVP Wien, der damit die Initiative von Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel dabei unterstützt, diese Großveranstaltung doch noch nach Wien zu bekommen. Die European MTV Music Awards finden jedes Jahr in einer anderen europäischen Großstadt statt. Wien hätte die Chance nächstes Jahr zu einem Austragungsort zu werden. "Die rot-grüne Stadtregierung ist aber gerade dabei diese Chance zu vergeigen", so Marchetti.

Wie auch schon beim Eurovision Song Contest würden die Wiener Unternehmen, insbesondere Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, extrem davon profitieren, wie auch etwa aus der Studie „Ökonomische Wirkungen des Eurovision Song Contests Vienna 2015 für Wien und Österreich“ des Institutes für Höhere Studien hervorgeht. Und auch die Stadthalle hätte etwa als Location ausreichende Kapazität für so einen Event.

Zum Verhalten der Verantwortlichen der Stadt Wien meint Marchetti: "Durch so ein Vorgehen seitens der Stadtregierung, positioniert sich Wien maximal als Paradebeispiel für Amtsschimmel. Es fehlt gerade noch, dass MTV bei Herrn Kulturstadtrat Mailath-Pokorny werktags bis 16h persönlich erscheinen und eine Nummer ziehen muss. Da darf man sich nicht wundern, wenn künftige Generationen glauben, dass statisch von Staat kommt." Die Junge ÖVP Wien fordert daher die Stadt Wien umgehend auf, das Angebot zu prüfen und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Wien zum Austragungsort der European MTV Music Awards zu machen.

