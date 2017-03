„Bewusst gesund“: Physiotherapie hilft gegen Zähneknirschen

Außerdem am 1. April: Worauf müssen Herzpatienten achten, wenn sie Schmerzmittel einnehmen?

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 1. April 2017, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Heilsamer Druck – Physiotherapie hilft gegen Zähneknirschen

Rund 400.000 Österreicherinnen und Österreicher leiden unter Schmerzen im Kiefer- und Gesichtsbereich. Manchmal sind die Symptome unklar, Schmerzen können im Gesicht, im Kopf, Hals, Nacken oder auch in den Ohren auftreten. Die Betroffenen suchen daher Hilfe beim Zahnarzt, beim HNO-Arzt oder beim Neurologen. An das Kiefergelenk als Ursache denkt meist niemand. Es wird daher auch als „vergessenes Gelenk“ bezeichnet. Die Ursachen der Schmerzen können sehr unterschiedlich sein und reichen von Muskelverkrampfungen durch Zähneknirschen, Knorpelschäden des Kiefergelenks, Entzündungen bis zu stressbedingter Anspannung der Kaumuskulatur. Studien an der Medizinischen Universität Wien haben gezeigt, dass eine spezielle physikalische Therapie bei Kiefergelenksproblemen 90 Prozent der Patienten langfristig von ihren Schmerzen befreien kann. Nur ganz selten ist eine Kiefergelenksoperation nötig. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

Hilfe auf vier Pfoten – wie ein Hund die Seele berührt

Hunden fällt es im Allgemeinen ganz leicht, eine Verbindung zu uns Menschen aufzubauen. Im Gegenzug stärkt dabei der Kontakt zu den Vierbeinern nicht nur unser Immunsystem, sondern sorgt auch für eine vermehrte Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin, die schmerzlindernd wirken und uns glücklich machen. Besonders ausgebildete Therapiehunde werden in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern eingesetzt. Eine von ihnen ist die siebenjährige Lindsay. Gestaltung: Denise Kracher.

Guter Rat – Online-Plattform für Patienten

Eine Krankheitsdiagnose ist für viele Menschen ein Schock, den sie nicht alleine bewältigen können. Neben Angehörigen und den Ärzten des Vertrauens sind es oft Schicksalsgenossen, die in solch schwierigen Situationen am besten helfen können, weil sie aus Erfahrung sprechen. Im Zeitalter der neuen Medien und des Internets verlagert sich die diesbezügliche Kommunikation immer mehr von den herkömmlichen Selbsthilfegruppen ins Internet – was den Nachteil der Unpersönlichkeit hat. Eine neue Online-Plattform will hier gegensteuern und den Patientinnen und Patienten im Internet Gesicht und Stimme zurückgeben. Gestaltung: Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp für Herzpatienten

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen des Publikums:

Worauf müssen Herzpatienten achten, wenn sie Schmerzmittel einnehmen?

