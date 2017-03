Dlouhý wird neues Mitglied im Aufsichtsrat der Österreichischen Lotterien GmbH

Wien (OTS) - In der heutigen Generalversammlung der Österreichischen Lotterien GmbH wurde Štěpán Dlouhý, Chief Investment Officer der SAZKA Group, zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. „Ich freue mich sehr, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, zur zukünftigen Weiterentwicklung der Österreichischen Lotterien beitragen zu können“, sagt Dlouhý anlässlich seiner Wahl.

SAZKA Group: Erfolgreiches Glücksspielunternehmen mit langjähriger Expertise

Die SAZKA Group gehört zu den größten Lotterie- und Glücksspielkonzernen Europas. Der jährliche Wettumsatz, der in den Beteiligungsgesellschaften der SAZKA Group platziert wird, beträgt mehr als 15 Milliarden Euro, das konsolidierte EBITDA beläuft sich auf über 850 Millionen Euro. Gesellschafter der SAZKA Group sind die Investmentgruppen KKCG (75% Beteiligung) und EMMA Capital (25% Beteiligung), die gleichberechtigte Partner in der Führung der SAZKA Group sind. Gegenwärtig hält die SAZKA Group Beteiligungen an der griechischen Lottogesellschaft OPAP, der italienischen LOTTOITALIA und der tschechischen Lotterie SAZKA sowie eine Beteiligung von 11,34% an der Casinos Austria AG und 11,56% an der Österreichische Lotterien GmbH.

