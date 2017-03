LH Pröll ehrte Wirtschaftskammerpräsident Leitl mit dem „Silbernen Komturkreuz mit dem Stern“

„Wertschätzung und Dank“

St. Pölten (OTS/NLK) - Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll überreichte heute, Mittwoch, das „Silberne Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ an den Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Christoph Leitl.

„Wir möchten dir heute die große Wertschätzung von seiten des Bundeslandes Niederösterreich ausdrücken. In den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten haben wir auch verspürt, welche Wertschätzung du gegenüber Niederösterreich aufbringst“, sagte Landeshauptmann Pröll in seiner Laudatio. Mit der Überreichung des Ehrenzeichens sei auch ein Dank für das Wohlwollen und die „enge Abstimmung“ verbunden, so der Landeshauptmann mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes in den vergangenen Jahrzehnten.

Der Geehrte bedankte sich für die Auszeichnung und Wertschätzung. Die Auszeichnung gelte auch „den Betrieben und den Menschen, die in den Betrieben beschäftigt sind, denn sie leisten Großartiges“, betonte er. Die Sozialpartnerschaft in Niederösterreich sei vorbildlich, so Leitl, der besonders auch die Ausbildung der jungen Menschen in Niederösterreich hervorhob: „Ihr macht sehr viel, was heute österreichweit und international vorbildlich ist.“

Dr. Christoph Leitl wurde am 29. März 1949 geboren und feiert damit heute auch Geburtstag. Er war von 1990 bis 2000 Mitglied der Oberösterreichischen Landesregierung und von 1995 bis 2000 Landeshauptmann-Stellvertreter in Oberösterreich. Seit 2000 ist er Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Von 2001 bis 2005 war er auch Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern.

