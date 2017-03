Lyoness holt internationales Geschäft nach Österreich

Graz (OTS) - Lyoness ist ab sofort ein österreichisches Unternehmen:

Die bisher in der Schweiz angesiedelte Dachgesellschaft Lyoness International AG wird in die Lyoness Group AG mit Sitz in Graz eingegliedert.

Während viele andere Unternehmen Österreich verlassen, bringt Lyoness seine Schweizer International AG nach Österreich. Die Lyoness Group AG mit nunmehr 50 Gesellschaften wird somit mit seinem gesamten weltweiten Umsatz in Österreich steuerpflichtig und eine treibende Kraft für die heimische Wirtschaft sein.

„Die Überlegung, die Lyoness International AG nach Österreich zu holen, gab es schon länger. Nun haben wir diesen Schritt auch vollzogen und sind sehr glücklich über diese Entscheidung“, betont Eigentümer Hubert Freidl.

Die Lyoness Group AG, die bisher als Dienstleister für alle 47 Lyoness Landesgesellschaften und einige Servicegesellschaften zuständig war, wird somit zukünftig als Dachgesellschaft fungieren. Die Konzernzentrale wird am bisherigen Standort der Lyoness Group AG im Herzen der steirischen Landeshauptstadt Graz angesiedelt sein. Freidl setzt damit einen wichtigen Schritt, um die wirtschaftliche Wertschöpfung in Österreich weiter zu steigern.

Über Lyoness

Unter der Dachmarke Lyoness teilt die Unternehmensgruppe ihre Geschäftsbereiche auf mehrere Marken auf. Die Marke Cashback Card umfasst die internationale Shopping Community. Ihre Zielgruppe sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Lyoness Cashback Card und beim Online Shopping Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit der Marke Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die ein eigenes Shopping Network aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mit seiner innovativen Cashback App für iOS und Android setzt Lyoness außerdem neue Akzente im Bereich Shopping 4.0. Mehr auf www.lyoness.com.

