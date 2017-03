MANZ und Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) kooperieren verstärkt

Attraktive Sonderkonditionen für Mitglieder der VUJ bei Veranstaltungen der MANZ Rechtsakademie

Wien (OTS/MANZ) - Die Aufgaben und Anforderungen an Unternehmensjuristinnen und -juristen sind vielfältig: Fundiertes juristisches Fachwissen in verschiedenen Rechtsgebieten, Kenntnisse der wirtschaftlichen Abläufe, bereichsübergreifendes Denken, Wertschöpfung und die vorausschauende Anpassung des Unternehmens an geänderte Rahmenbedingungen (z.B. Datenschutzrecht) gehören ebenso dazu wie Aspekte des Risikomanagments und Compliance.

In der Überzeugung, dass UnternehmensjuristInnen eine zukunftsweisende Berufsgruppe sind, kooperieren die MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung als führender juristischer Informationsdienstleister und die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) ab sofort verstärkt bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung von UnternehmensjuristInnen.



Neben einer engen Zusammenarbeit auf Marketingebene sieht die Kooperation attraktive Sonderkonditionen für Mitglieder der VUJ bei Veranstaltungen der MANZ Rechtsakademie vor. Die MANZ Rechtsakademie wurde unlängst im "Industriemagazin" zum besten Seminaranbieter im Bereich "Finanzen, Recht & Controlling" gewählt.

"Juristinnen und Juristen bei ihrer Ausbildung zu unterstützen, ist MANZ von jeher ein großes Anliegen", so Verlagsleiter Mag. Heinz Korntner. "Die Kooperation mit der VUJ gibt uns die Gelegenheit, die Interessen einer weiterhin aufstrebenden Berufsgruppe zu bedienen."

"Wir freuen uns besonders, die Zusammenarbeit mit MANZ als Marktführer zu intensivieren. So ist gewährleistet, dass unsere Mitglieder bestes Know-how zu attraktiven Konditionen beziehen können. Die Förderung der Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder und die weitere Steigerung des Stellenwerts der Unternehmensjuristinnen und -juristen als Partner oder Teil des Managements ist uns ein besonderes Anliegen", betont Mag. Andreas Balog, Vorstandsvorsitzender der VUJ.

MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH



Die seit 1849 bestehende Manz’sche Verlags und Universitätsbuchhandlung ist österreichischer Marktführer für Rechtsinformation. Das Familienunternehmen befindet sich seit fünf Generationen im Besitz der Familie Stein und wird als Medienunternehmen des 21. Jahrhunderts nach modernen Managementgrundsätzen geführt.

„Der MANZ“ bietet Österreichs umfassendstes Sortiment an Fachmedien für Rechts- und Steuerberufe an – gedruckt, online und als Seminar. Aufgrund der Buchhandlung mit dem Loos-Portal am Kohlmarkt 16 ist der Name Manz jedoch weit über juristische Kreise hinaus bekannt.

Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen VUJ

Die unabhängige und branchenübergreifende VUJ ist die erste Berufsvereinigung für UnternehmensjuristInnen in Österreich. Ihre weiteren Ziele sind u.a.

die Interessen der UnternehmensjuristInnen in Österreich zu vertreten.

das Berufsbild der Unternehmensjuristinnenen verstärkt zu etablieren und unter Berücksichtigung der sich stetig ändernden Rahmenbedingungen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

als Plattform des Informations- und Erfahrungsaustausches Unternehmensjuristinnen und -juristen zu vernetzen und bestehendes Wissen nutzbar zu machen.

einen konstruktiven Beitrag zur Fortentwicklung von Rechtsgebieten zu leisten, denen in der Praxis der Unternehmensjuristinnen und -juristen besondere Bedeutung zukommt.

Kooperationen mit Berufsvereinigungen auf internationaler Ebene aufzubauen bzw. zu intensivieren.

