Höhere Löhne für gewerbliche Buchbinder, Kartonagenwaren- und Etuierzeuger

Bis zu 6,66 Prozent KV-Erhöhung für die untersten Einkommen - Mindestlöhne steigen um 1,45 Prozent, Ist-Löhne um 1,25 Prozent

Wien (OTS) - Nach einer mehrstündigen schwierigen Verhandlung einigten sich die Vertreter der Bundesinnung der Kunsthandwerke, Berufszweig der gewerblichen Buchbinder, Kartonagewaren- und Etuierzeuger Österreichs und die Vertreter der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) am 27. März 2017 auf eine Erhöhung der Löhne und Lehrlingsentschädigungen für die rund 1.500 Beschäftigten in der Branche.++++

Der Abschluss im Detail:

- Erhöhung der KV-Löhne um 1,45 Prozent

- Erhöhung der Ist-Löhne um 1,25 Prozent

- Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen um 1,6 Prozent

- Erhöhung des Nachtschichtzuschlages um 1,45 Prozent

Gleichzeitig werden alle Lohnpositionen, die nach der kollektivvertraglichen Erhöhung darunter liegen, auf 8 Euro Stundenlohn angehoben.

Die Wirksamkeit der neuen Lohntabellen tritt bei monatlicher Lohnauszahlung mit 1. April 2017 bzw. bei wöchentlicher Lohnauszahlung mit 3. April 2017 in Kraft.

Die Laufzeit der Vereinbarungen beträgt 12 Monate.

„Mit Blick auf die differenzierte wirtschaftliche Situation in der Branche wurde ein für beide Seiten akzeptabler Abschluss erreicht, die Kaufkraft für die Beschäftigten in der Branche kann erhalten werden. Durch die deutliche Erhöhung der unteren Einkommen ist man einer Mindestentlohnung von 1.500 Euro brutto im Monat einen großen Schritt nähergekommen,“ kommentiert der zuständige Wirtschaftsbereichssekretär in der GPA-djp, Christian Schuster den Abschluss.







