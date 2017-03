3Group: Weltweite IoT Connectivity Partnerschaft mit Cisco Jasper.

- Hutchison Drei Austria als eine der ersten 3Töchter mit Zugang zum Control Center. - Ab Mitte des Jahres Start attraktiver IoT Lösungen für Businesskunden.

Wien (OTS) - Die 3Group hat heute eine neue Partnerschaft mit Cisco Jasper zur Erweiterung ihres Internet of Things (IoT) Schwerpunkts bekanntgegeben.

Businesskunden der Gruppe erhalten dadurch ab Mitte des Jahres erstmals Zugang zur Control Center-Plattform von Cisco Jasper. Der Zugang erfolgt auf nationaler Ebene über das Netz der jeweiligen 3Tochter, während der Zugang auf internationaler Ebene über HUE, die mobile Service Sparte der 3Group, erfolgt. Die 3Group ist Teil von CK Hutchison und erreicht mit ihren starken Daten-Netzen über 120 Millionen Kunden auf drei Kontinenten.

Die Partnerschaft mit Cisco Jasper unterstreicht den Einsatz der 3Group zur Erweiterung ihres IoT-Fokus und Nutzung ihrer superschnellen Daten-Netze zum Vorteil des IoT Marktes.

Startschuss für superschnelles Internet der Dinge.

Geschwindigkeit, Flexibilität und Kontrolle sind für den weltweiten Erfolg vernetzter Geräte ausschlaggebend“, meint Jarrod Nink CEO von Hue.

3CEO Jan Trionow: „Cisco Jaspers starke Control Center-Plattform bringt Drei ins Zentrum des boomenden IoT Marktes. Standardisierte Schnittstellen ermöglichen es unseren Kunden ihre speziellen IoT Lösungen rasch umzusetzen. Damit verkürzt sich die Zeit bis zur Markteinführung erheblich, was ein kritischer Erfolgsfaktor für den Einstieg in den wachsenden IoT Markt ist. Wir werden diesen Startvorteil ab Mitte dieses Jahres an unsere Businesskunden weitergeben.“

Die 3Group sieht in fast allen Bereichen des Wirtschaftslebens großes Potenzial für das Internet der Dinge. Ein paar Beispiele für den Einsatz der Control Center-Plattform:

Sicherheitstechnik und Automatisierung : Konnektivität hat unsere Interaktion mit gewerblichen Objekten und unserem Zuhause verändert und ermöglicht mehr Effizienz, Sicherheit und schnellere Reaktionszeiten.

: Konnektivität hat unsere Interaktion mit gewerblichen Objekten und unserem Zuhause verändert und ermöglicht mehr Effizienz, Sicherheit und schnellere Reaktionszeiten. Transport und Logistik : IoT fördert die Optimierung und Effizienz von Transport- und Logistikdiensten durch Standort-Ansichten in Echtzeit und umfassende Datenbanken.

: IoT fördert die Optimierung und Effizienz von Transport- und Logistikdiensten durch Standort-Ansichten in Echtzeit und umfassende Datenbanken. Spezielle Segmente wie Lawinenwarnsysteme: Lawinensensoren zur Messung des Staubanteils von Schneelawinen unterstützen die Zonen- und Gefahrenplanung in Skiregionen.

IoT ohne Grenzen.



Als Weltmarktführer dient die Cisco Jasper Control Center-Plattform dem IoT Management von mehr als 7.000 Unternehmen. Das Control Center unterstützt Unternehmen dabei, ihre Internet of Things Services schnell und effizient zu starten, managen, vermarkten und gleichzeitig die sich ständig verändernden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

“Innovative Unternehmen jeder Branche nutzen schon heute unser Control Center, um IoT Kundenerfahrungen zu optimieren und neue Ertragsquellen zu generieren,” meint Kalle Ward, Managing Director der IoT Cloud von Cisco Jasper für Europa, den Mittleren Osten, Afrika & Russland. “Cisco Jasper ist seit mehr als 10 Jahren für Internet of Things-Erfolge verantwortlich und hilft Unternehmen mit seiner Plattform, IoT Services weltweit zu automatisieren und managen. Wir freuen uns, dass die 3Group mit ihren superschnellen Datennetzen und multinationalem Netzwerk sich für Cisco Jaspers als IoT Partner entschieden hat.”

Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

About Hue

Hue is Three Group’s end-to-end mobile enabling business. Leveraging the Three Group’s global footprint, MVNO and IoT customers can connect to operators with a single point of contact and integration. The Three Group and its affiliated companies operate in Australia, Austria, Denmark, Hong Kong, Indonesia, Italy, Ireland, Macau, Sri Lanka, Sweden, UK and Vietnam. Hue is a member of CK Hutchison, a multi-national conglomerate headquartered in Hong Kong. For more information on CK Hutchison, please visit: www.ckh.com.hk

About Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide technology leader that has been making the Internet work since 1984. Our people, products, and partners help society securely connect and seize tomorrow’s digital opportunity today. Discover more at newsroom.cisco.com and follow us on Twitter at @Cisco.

Cisco, the Cisco logo, Cisco Systems and Cisco IOS are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. This document is Cisco Public Information.

