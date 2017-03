Wien anders startet Unterschriften-Kampagne "Es braucht Alternativen zur U6"

Wir sehen uns als Sprachrohr der AnrainerInnen und der BenützerInnen der U6

Wien (OTS) - Wien anders (die Allianz aus KPÖ, Piraten für Wien anders, Plattform der Unabhängigen, Echt Grün) startet mit heutigem Datum eine Unterschriften-Kampagne*, die weitere öffentliche Verkehrsmittel entlang des Gürtels einfordert, da die U6 völlig überlastet ist.

Wien anders Bezirksrat Fritz Fink: "Eine Verdichtung der Intervalle auf der U6 ist selbst laut Aussagen der Wiener Linien nicht mehr möglich. Wir fordern daher ein weiteres öffentliches Verkehrsmittel entlang des Gürtels."

Judith Hofer (U6 Benützerin) schilderte in eindrucksvollen Worten wie sich die Situation für BenützerInnen der U6 darstellt und welche Herausforderung die U6 schon vor Jahren für Mütter mit Kinderwagen war - "ich musste fast jedes Mal 2, 3 Züge abwarten, bis ich mich mit meinem Kinderwagen endlich reinquetschen konnte".

Unterschriften werden sowohl mit altmodischen Papierlisten entlang der U6, wie auch in Lokalen und auch in digitaler Form gesammelt. Wien Anders will zudem auch die sozialen Medien intensivst nützen, um für die Initiative zu werben.

Bzgl. der angestrebten Anzahl an Unterschriften will sich Wien Anders nicht festlegen. Bezirksrat Didi Zach meinte: "Viele BenützerInnen der U6 sind mit der Situation sehr unzufrieden. Unsere Initiative bietet diesen Menschen die Möglichkeit ihren Unmut kundzutun und zugleich wird ein konkreter Vorschlag unterbreitet. Wir sehen uns also in dieser Causa vor allem als Sprachrohr der AnrainerInnen und der BenützerInnen der U6. Je mehr Menschen ihren Unmut über die eigentlich inakzeptable Situation kundtun, um so besser."

Prinzipiell ist Zach der Meinung, dass das Problem der völlig überfüllten U6 ganz schnell lösbar wäre, "sofern die SPÖ den Mumm hätte zu sagen, `sorry, unsere Vorgänger haben Ende der 80er Jahre (da wurde die Linie 8, die parallel zur U6 verlaufen ist, eingestellt) eine falsche Entscheidung getroffen´".

Weitere Infos (inkl. Unterschriftsliste und Link zu openpetition) auf wienanders.at

* Der Text der Unterschriftenliste: "Ich fordere mit meiner Unterschrift den Gemeinderat/Landtag auf, umgehend Alternativen für eine Entlastung der U6 auszuarbeiten und rasch ein weiteres öffentliches Verkehrsmittel entlang des Gürtels in Betrieb zu nehmen."

Rückfragen & Kontakt:

zach @ kpoe.at - Tel.: 0676 6969002