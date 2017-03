Heumarkt: Der verharmlosende UNESCO-Welterbe Bericht des Ministeriums sowie der ICOMOS Austria Kommentar dazu liegen jetzt auf Deutsch vor

ICOMOS Österreich veröffentlicht die Arbeitsübersetzung des peinlich verharmlosenden SOC-Bericht des Kanzleramtsministeriums sowie eigenen Kommentars dazu

Wien (OTS) - Kürzlich erging zur Unterstützung von ICOMOS-Österreich ein Appell der ICOMOS-Komitees von Polen, Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina sowie der an Österreich grenzenden Staaten zum Stopp des Hochhausprojekts Wiener-Eislaufverein/Hotel Intercontinental an hochrangige österreichische Politiker.

Unbeeindruckt davon hat das Kanzleramtsministerium Drozda, welches offiziell für die Republik Österreich die Angelegenheiten des UNESCO-Welterbes vertritt, in einem peinlich verharmlosenden Bericht vom 31.1.2017 an die UNESCO in Paris den Erhaltungszustand der Welterbestätte Wien (sog. SOC-Bericht) zu rechtfertigen und das Weltkulturerbe gefährdende Projekte abzuschwächen versucht (englisches Original: http://whc.unesco.org/document/156171).



In diesem Bericht geht es vor allem um das Hochhaus am Wiener Eislaufverein, aber auch um die Aufstockung des Winterthurgebäudes am Karlsplatz, die gleichfalls beschönigt wird. Dass das schon zur Zeit seiner Erbauung umstrittene Hotel Intercontinental abgetragen und höher und länger als zuvor wieder aufgebaut wird, wird in dem ministeriellen Schriftsatz gleichfalls wenig kritisch dargestellt. Dieser Bericht des für Welterbefragen zuständigen Ministeriums widerspricht paradoxerweise aber dem von Kanzleramtsminister Thomas Drozda am 16.2.2017 andererseits geäußerten Wunsch nach mehr Einflussmöglichkeiten bei Baumaßnahmen mit Welterbebezug.

ICOMOS-Österreich hat den ministeriellen SOC-Bericht als "Mischung aus Versprechen, Beschönigungen und positiv sein wollenden Behauptungen" unter Hinzufügung von Zitaten aus einschlägigen internationalen Fachgutachten kommentiert und diesen Kommentar an das UNESCO-Welterbezentrum in Paris gesendet (englisches Original: www.icomos.at).

Sowohl die englischen Originalschriftstücke als auch ihre deutschen Arbeitsübersetzungen (SOC-Bericht des Kanzleramtsministeriums Drozda, Kommentar von ICOMOS dazu) finden sich auf der homepage von ICOMOS Österreich (www.icomos.at).



