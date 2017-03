Welt-DownSyndrom-Tag: Literatur-Wettbewerb OHRENSCHMAUS für Menschen mit Lernschwierigkeiten startet in die 11. Runde

Wien (OTS) - Menschen mit Lernbehinderungen sind auch dieses Jahr wieder eingeladen, ihre selbst verfassten Texte zum Literaturpreis Ohrenschmaus einzureichen. Die Einreichfrist startet bewusst heute, am Welt-DownSyndrom-Tag, und endet am 15. September 2017.

Erklärtes Ziel des Literaturpreises ist es, mehr lernbehinderte Menschen zum Schreiben zu bewegen, ihnen den Zugang zur Literatur zu ermöglichen und Öffentlichkeit zu bieten. Zudem werden LeserInnen neue Einblicke in das Leben und Denken intellektuell behinderter Menschen ermöglicht. „Als hätte man ein Füllhorn geöffnet, voll von literarischen Kostbarkeiten, die auf uns niederströmen“, schwärmt Felix Mitterer, Schirmherr des Ohrenschmaus.

„Die in den vergangenen zehn Jahren eingereichten Texte eröffnen uns einen anderen Blick auf das Leben und die Welt, regen zum Nachdenken an und lassen einen hin und wieder auch so richtig lachen. Literatur in höchster Form, wie wir sie durch den Literaturpreis weiter fördern möchten“, so Franz-Joseph Huainigg, Ohrenschmaus-Gründer und selbst Autor mehrerer Bücher.

Eine namhafte Jury rund um Felix Mitterer, der Franzobel, Eva Jancak, Heinz Janisch, Ludwig Laher und Barbara Rett angehören, sucht auch dieses Jahr wieder nach herausragenden Texten.

Preisverleihung am 4. Dezember 2017

Die ausgezeichneten SchriftstellerInnen werden im Rahmen einer festlichen Preisverleihung am 4. Dezember 2017 im Wiener Museumsquartier geehrt. Es werden drei Hauptpreise mit je 1.000 Euro Siegerprämie vergeben. Jede Textsorte als auch jedes Thema, jeder Inhalt ist willkommen.

Die Einreichfrist endet am 15. September 2017. Weitere Informationen sowie die Ausschreibungskriterien sind online unter www.ohrenschmaus.net/mitmachen verfügbar. Eingereicht werden kann ab sofort per Upload auf der Website oder auf dem Postweg an:

Literaturpreis Ohrenschmaus, z.Hd. Evelyn Pammer, Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1017 Wien.

Geförderte Schreibwerkstatt mit Profi-Autor/innen

Zum wiederholten Male bietet der Literaturpreis Ohrenschmaus auch finanzielle Unterstützung für Schreibwerkstätten mit professionellen AutorInnen an. Dies soll ebenso ein Schreibanreiz - besonders für Gruppen - sein und ihnen den Einstieg in das Schreibhandwerk erleichtern. Denn Franz-Joseph Huainigg weiß aus eigener Erfahrung, „wie schwer es ist, vor einem leeren Blatt Papier zu sitzen und mit dem Schreiben zu beginnen“.

"Wie Schreibwerkstätten aus der Vergangenheit zeigen, ist es erstaunlich, welch tolle Texte in nur kurzer Zeit entstehen können", fasst Schirmherr Felix Mitterer seine Beobachtungen aus den letzten Jahren zusammen.

Gefördert werden bis zu fünf Schreibwerkstätten mit je 300 Euro. Nähere Informationen hierzu sind unter www.ohrenschmaus.net/schreibwerkstatt zu finden.

Organisationsteam

Hinter dem Literaturpreis Ohrenschmaus steht ein Organisationsteam bestehend aus dem Initiator Franz-Joseph Huainigg mit Evelyn Pammer sowie Vertreter/innen von Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe und Vienna People First.

