Flotten-Tausch: 14 neue Elektro-Autos für Energie Steiermark

Fuhrpark auf 150 Strom-Fahrzeuge aufgestockt 3,2 Millionen Euro Investition: Zahl der steirischen Ladestationen wird bis Jahresende auf 580 ausgeweitet

Graz (OTS) - Die Energie Steiermark stockt ihren „grünen“ Fuhrpark weiter auf und hat jetzt 14 neue Elektro-Autos übernommen. Seit heute sind neun Renault ZOE, zwei VW e-up!, zwei VW e-Golf und ein Kia Soul EV landesweit für Kunden im Einsatz. Damit hat der Energiedienstleister nun insgesamt 150 Strom-Autos in Betrieb.

„Wir sind mit der Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge bis dato überaus zufrieden, die E-Flotte ist Teil unserer gelebten Nachhaltigkeits-Strategie“, so Vorstandssprecher Christian Purrer. „Daher sind wir auch der größte E-Mobility-Vermieter in ganz Österreich.“ An rund 40 Verleihstandorten stehen bundesweit mehr als 1000 Strom-Fahrzeuge zur Anmietung bereit.

In den kommenden Monaten investiert die Energie Steiermark mehr als 3,2 Millionen Euro in die Aufrüstung des heimischen E-Tankstellennetzes. „Zu den aktuell 361 Ladestellen im Bundesland kommen bis Jahresende weitere 217 dazu, darunter zahlreiche Schnellladestationen. Das Ziel: Kein Steirer soll mehr als 15 Kilometer von einer Ladestation entfernt sein“, so Vorstandsdirektor Martin Graf.

"E-Mobilität braucht aber auch die Vernetzung mit Kommunen und dem Öffentlichen Verkehr. Darum dürfen sich wirkungsvolle Konzepte nicht nur an den Fahrzeugen selbst orientieren, sondern müssen auch neue Partner-Modelle beinhalten“, so Purrer und Graf.

"Modernisieren wir gemeinsam die Steiermark. Mit der E-Mobilitäts-Offensive der Energie Steiermark kommen wir damit einen großen Schritt nach vorne. Auch das Murkraftwerk Graz wird künftig sauberen Strom für rund 40.000 steirische Elektroautos liefern. Mit grünem Strom aus der Steiermark bleibt die Energie leistbar - für alle Steirerinnen und Steirer, ob am Land oder in der Stadt. Künftig soll jede Steirerin und jeder Steirer eine Ladestation für das E-Auto der Zukunft in seiner Nähe haben, betrieben mit grünem steirischen Strom," freut sich Eigentümervertreter Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer.

Rückfragen & Kontakt:

Energie Steiermark AG

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzernkommunikation

+43 (316) 9000 5926, Mobil: +43 (664) 180 1780

urs.harnik @ e-steiermark.com

Fax: +43 (316) 9000 20829

8010 Graz, Leonhardgürtel 10