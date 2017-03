„DIE.NACHT“ am 21. März: Start für die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller

Außerdem: „Willkommen Österreich“ mit August Diehl und Roman Mählich und „BÖsterreich“

Wien (OTS) - Schmusen mit Angelina Jolie, fighten mit David Beckham:

Schauspieler August Diehl und Fußball-Experte Roman Mählich fackeln nicht lange, wenn es darum geht, abzuliefern. Nicht nur deshalb bitten Stermann und Grissemann die beiden am Dienstag, dem 21. März 2017, um 22.00 Uhr in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ zum Gespräch. Außerdem erwarten sie die österreichische Band Flut auf der „Willkommen Österreich“-Showbühne. Gleich danach um 23.00 Uhr gehen dann die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel auf. Host Hosea Ratschiller begrüßt in der ersten Folge des neuen ORF-Stand-up-Comedy-Formats Josef Hader, Berni Wagner, Elias Hirschl und Omar Sarsam auf der Bühne im Wiener Szenelokal „Fluc“. Und um 23.30 Uhr gibt es bei „BÖsterreich“ ein Wiedersehen mit Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek. Letzterer ist dieses Jahr in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe“ für die „Romy“ nominiert.

„DIE.NACHT“ am 21. März im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Im Kino ist August Diehl ab 23. März als und in „Der junge Karl Marx“ zu sehen. Im Burgtheater spielt er an der Seite von Nicholas Ofczarek in „Diese Geschichte von Ihnen“. In Fernsehfilmen oder -serien taucht der deutsche Schauspieler – heute um 22.30 Uhr auch zu Gast im kulturMontag“ – so gut wie nie auf. Die Drehbücher für seine Filme wählt er mit Bedacht. Und das kann er sich auch leisten: August Diehl arbeitete für den Film „Inglourious Basterds“ mit Regisseur Quentin Tarantino zusammen und stand auch schon mit Angelina Jolie vor der Kamera. Weniger glamourös, dafür umso erfrischender geht es zu, wenn August Diehl an der Gitarre mit der Band „Hands Up – Excitement!“ konzertiert. Wie viel Rock'n'Roll in ihm steckt, zeigte er mit Pete Doherty in Regensburg. Strafanzeige wegen „fahrlässigen Vollrausches“ inklusive.

Unlängst ließ Roman Mählich im ORF-Sport-Studio nach einer verlorenen Wette die Hosen runter. Der ehemalige Fußballprofi analysiert mit Herbert Prohaska und Dietmar Kühbauer die Spiele der Fußball-WM, Fußball-EM und der UEFA Champions League für den ORF. Während seiner aktiven Karriere war Roman Mählich für seinen Kampfgeist bekannt. Den bekam 1999 auch David Beckham zu spüren, als der 1,70 Meter große Sturm-Graz-Spieler in der Champions League die Konfrontation mit dem Manchester-United-Superstar suchte. In dieser „Willkommen Österreich“-Ausgabe sprechen Stermann und Grissemann mit dem Fußball-Experten Roman Mählich.

Am Ende der Sendung steht die Band Flut auf der „Willkommen Österreich“-Showbühne und zeigt, wie sich ihr Song „Linz bei Nacht“ anhört.

„Pratersterne“: Mit Josef Hader, Berni Wagner, Elias Hirschl und Omar Sarsam um 23.00 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt erstmals aus dem „Fluc“ am Wiener Praterstern zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler. Jeder hat fünf Minuten, um das kritische Publikum zu Lachstürmen hinzureißen. In der erste Folge treten neben Klassenprimus Josef Hader auf: der Pointensucher (und -finder) Berni Wagner, der Poetry-Slam-Künstler Elias Hirschl und Omar Sarsam, der die Peinlichkeiten einer ärztlichen Untersuchung schildert.

„BÖsterreich: Inländer-Taxler und Tierhasser“ um 23.30 Uhr

Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader auf einer Tour de Force durch die schattigen Seiten des Landes am Strome. Ein humorvolles Sightseeing in den emotionalen Hinterhöfen einer „Insel der Seligen“ im Herzen Europas. In der ersten Folge lernt man ein Brüderpaar kennen, das das Liebesverlangen von Senioren mit Bustouren befriedigt; eine Tierärztin, die vielleicht etwas gegen Tiere hat; einen Taxiräuber, der vielleicht seinen Beruf wechseln sollte, und einen Sandler, der vielleicht ein Zauberer aus Hogwart ist. Gast ist Klaus Ofczarek.

