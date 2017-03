AVISO: Frankreich vor den Wahlen

Die größte französische Gewerkschaft zieht in Wien Bilanz

Wien (OTS/ÖGB) - Vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich zieht der Leiter der internationalen Abteilung der größten französischen Gewerkschaft CGT, Wolf Jäcklein, in Wien eine sozial- und wirtschaftspolitische Bilanz der Regierungsära François Hollande. Jäcklein wird sowohl über einen möglichen Richtungswechsel in der Politik sprechen als auch über ein neues Gesetz zu Lieferketten für Frankreichs Konzerne.

Bitte merken Sie vor:

Frankreich vor den Wahlen – aus Sicht der französischen Gewerkschaften

Wann: Mittwoch, 22. März 2017, 18 Uhr bis 19.30 Uhr

Wo: Bildungszentrum der AK Wien, 1040 Wien, Theresianumgasse 16 - 18, Raum: Saal 11a/b

