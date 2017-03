ÖH und GPA-djp Jugend starten check your job Plattform

Gemeinsam mit GPA-djp entwickelter Teilzeitrechner und weitere Infos rund um Studieren und Arbeiten auf einen Blick

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) und die GPA-djp Jugend starten heute die neue „check your job“ Plattform. Unter checkyourjob.oeh.ac.at sind ab sofort alle Informationen rund um das Thema „Studieren und Arbeiten“ verfügbar. Vom Arbeitsvertrag, über den freien Dienstvertrag bis hin zum Werkvertrag finden Studierende alle Informationen zu den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen. Gewerkschaft und ÖH bieten damit in Kooperation ein breites Beratungsangebot für Studierende an.

„Der Großteil der Studierenden muss mittlerweile neben dem Studium arbeiten, um sich das Leben leisten zu können. Viele wissen aber nicht einmal, in welchem Beschäftigungsverhältnis sie stehen. Die neue check your job Plattform soll eine erste, übersichtliche Hilfe bei anstehenden Fragen darstellen“, so Philip Flacke vom Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung.

Für die neue Plattform wurde gemeinsam mit der Gewerkschaft GPA-djp Jugend der Teilzeitrechner erstellt. Ähnlich dem Geringfügigkeitsrechner, wurde mit dem Teilzeitrechner nun ein Tool entwickelt, das Studierenden auf Basis des Vollzeitgehalts errechnet, wie viel diese für eine Teilzeitbeschäftigung bekommen sollten. „Viele Studierende wissen zwar, wie hoch das Grundgehalt für ihre Stelle ist, aber nicht, wie viel sie für eine Teilzeitstelle bekommen sollten. Wer 20h Stunden pro Woche arbeitet, dem steht beispielsweise nicht automatisch genau die Hälfte des Vollzeitgehalts zu“, so Barbara Kasper Bundesjugendsekretärin der GPA-djp. "Als Gewerkschaft ist es uns ein großes Anliegen, junge Menschen beim Berufseinstieg zu unterstützen und ihnen bei arbeitsrechtlichen Fragen mit Beratung zur Seite zu stehen", so Kasper abschließend.

Die check your job Plattform ist ab heute unter checkyourjob.oeh.ac.at zu erreichen.

