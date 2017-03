Nach massiven Einschüchterungsversuchen: Hotel Kaiserwasser storniert Vertrag

Drohanrufe und Antisemitismusvorwürfe gegen Hotelangestellte

Wien (OTS) - Der im Rahmen der diesjährigen „Israeli Apartheid Week“ (IAW) geplante Vortrag einer palästinensischen Rechtsanwältin über „Apartheid und seine Anwendbarkeit auf Israel/Palästina" kann nun doch nicht im Hotel Kaiserwasser stattfinden.

Grund dafür sind die nicht abreißenden Drohanrufe von Personen, die sich laut Hotelleitung teilweise als VertreterInnen der Israelitischen Kultusgemeinde ausgegeben haben sollen. Zuvor hatte das WUK bereits zugesagte Räumlichkeiten entzogen. Die Turbulenzen rund um die weltweit stattfindende IAW hatten bereits im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, als das Amerlinghaus auf Intervention von FPÖ, ÖVP und der rot-grünen Stadtregierung ebenfalls zur Aufkündigung der an BDS Austria vermieteten Räumlichkeiten gezwungen wurde. Der Vortrag von Salma Karmi-Ayyoub über Apartheid in Israel/Palästina wird dennoch am 15.03.2017 stattfinden – wo ist noch unklar. Alle Updates und Informationen auf www.bds-info.at bzw. www.facebook.com/bds.austria/.

