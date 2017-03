ÖGB-Präsident Foglar würdigt Karl Korinek

Wien (OTS/ÖGB) - Mit Karl Korinek verliert Österreich einen zwar schon lange pensionierten, aber herausragenden Verfassungsjuristen und eine prägende Persönlichkeit der Zweiten Republik. Er hat den Verfassungsgerichtshof in seiner aktiven Zeit entscheidend geprägt und war auch maßgeblich an der rechtlichen Ausgestaltung des EU-Beitritts beteiligt. Karl Korinek hat sich immer vehement für eine Weiterentwicklung der Grundrechte eingesetzt und sich immer dann zu Wort gemeldet, wenn Grund-und Freiheitsrechte in Gefahr waren“, so ÖGB-Präsident Erich Foglar.

Die ganze Anteilnahme und das aufrichtige Mitgefühl seitens des ÖGB gelten seiner Familie und den Angehörigen“, erklärt Foglar abschließend.

