ASFINAG: Baustart für Umfahrung Drasenhofen für Ende 2017 geplant

Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht sind noch abzuschließen

Niederösterreich (OTS) - Die A 5 Nord/Weinviertel Autobahn zwischen Schrick und Poysbrunn wird im Dezember 2017 für den Verkehr frei gegeben. Mit dem Bau der anschließenden Umfahrung von Drasenhofen will die ASFINAG noch 2017 beginnen, das stellt das Unternehmen anlässlich der am Sonntag, 12. März stattfindenden Pro-Demonstration in der niederösterreichischen Grenzgemeinde klar. „Aktuell sind noch Einsprüche gegen die Genehmigungsbescheide anhängig“, sagt Alexander Walcher, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH, „sobald wir aber vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) grünes Licht erhalten, veröffentlichen wir die Bauausschreibung der Umfahrung Drasenhofen“. Der Baubeginn ist aus heutiger Sicht Ende 2017 geplant, die Verkehrsfreigabe im zweiten Halbjahr 2019.

50 Millionen Euro investiert die ASFINAG in die Umfahrung Drasenhofen.

Die Umfahrung Drasenhofen wird fünf Kilometer lang sowie kreuzungs- und ampelfrei zu befahren sein. Zu den Gesamtkosten von 50 Millionen Euro steuert das Land Niederösterreich rund 4,5 Millionen bei. Die betriebliche Erhaltung der Umfahrung Drasenhofen übernimmt das Land Niederösterreich.

Das bringt die Umfahrung Drasenhofen:

Abzug des Schwerverkehrs aus der Ortsdurchfahrt Drasenhofen

Weniger Lärm und Abgase für rund 1.700 Anrainerinnen und Anrainer

Mehr Verkehrssicherheit sowohl auf der bestehenden B 7 als auch auf der neuen Umfahrung

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at