ÖGB-Frauen: Mit Rendi-Wagner wird renommierte Expertin Gesundheitsministerin

Anderl: Wichtiges Signal, dass eine Frau Oberhauser-Nachfolgerin wird

Wien (OTS/ÖGB) - "Mit Pamela Rendi-Wagner wird eine renommierte Expertin im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung zur Gesundheitsministerin gekürt“, so ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende und Vizepräsidentin Renate Anderl. Die ÖGB-Frauen begrüßen, dass eine Frau die Agenden der verstorbenen Sabine Oberhauser übernehmen wird. „Das ist ein wichtiges und richtiges Signal, das leider noch immer nicht so selbstverständlich ist, wie wir uns das wünschen würden“, so Anderl am Internationalen Frauentag.++++

Frauenpolitik braucht ebenso viel Einsatz wie Gesundheitspolitik

Die größte Herausforderung für Rendi-Wagner wird wohl das neue Primärversorgungsgesetz sein, das sicherstellen soll, dass die Gesundheitsversorgung weiterhin für alle ÖsterreicherInnen in höchster Qualität zugänglich bleibt. „Wir hoffen natürlich, dass die neue Ministerin sich auch der Frauenpolitik mit dem gleichen Einsatz widmen wird wie der Gesundheitspolitik. Wir ÖGB-Frauen stehen ihr da als verlässliche Partnerinnen gerne zur Verfügung“, so Anderl abschließend.(aj)

