Einladung zur Presseveranstaltung: Zwei Milliarden Euro gegen die Wohnungsknappheit

Vizekanzler Mitterlehner und Bundesimmobiliengesellschaft laden zum Foto- und Informationstermin zum aktuellen Stand der 2-Milliarden Wohnbauinitative in die Kaarstraße/Linz

Wien (OTS) - Zwei Milliarden Euro werden von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bis 2020 in den Wohnbau investiert. Das Wohnprojekt in der Kaarstraße/Linz ist das erste fertige Objekt in Oberösterreich. Daher lädt Vizekanzler Mitterlehner gemeinsam mit der BIG zu einem Foto- und Informationstermin, um über den aktuellen Stand der Wohnbauinitiative zu informieren.

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bzw. ihre Tochter ARE Austrian Real Estate hat gemeinsam mit ihrem Partner Real-Treuhand Projekt-und Bauträger nach knapp zwei Jahren Bauzeit 73 Wohnungen in der Kaarstraße 21 fertiggestellt. Mit dem Abschluss des Bauvorhabens geht das Objekt in das Eigentum der oberösterreichischen Ärztekammer über. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner übergibt als Eigentümervertreter der BIG am 17. März um 10.00 Uhr den Schlüssel an den Vizepräsidenten der Ärztekammer Oberösterreich. Zusätzlich präsentiert Mitterlehner gemeinsam mit BIG Geschäftsführer Hans-Peter Weiss den Zwischenstand der ARE Wohnbauinitiative, in deren Rahmen bis 2020 rund zwei Milliarden Euro investiert werden.

Zwei Milliarden gegen die Wohnungsknappheit



Zwei Milliarden Euro werden von der Bundesimmobiliengesellschaft

(BIG) bis 2020 in den Wohnbau investiert. Das Wohnprojekt in der

Kaarstraße/Linz ist das erste fertige Objekt in Oberösterreich.

Daher lädt Vizekanzler Mitterlehner gemeinsam mit der BIG zu einem

Foto- und Informationstermin, um über den aktuellen Stand der

Wohnbauinitiative zu informieren.



Ihre Gesprächspartner sind:



- Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler und Wirtschaftsminister

- Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer BIG Konzern

- Johannes Neuhofer, Vizepräsident der Ärztekammer für OÖ



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um Anmeldung per E-Mail an Toril.Fosen @ minc.at wird gebeten.



Datum: 17.3.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Wohnhausanlage Kaarstraße 21 Linz

Kaarstraße 21, 4040 Linz



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Toril Fosen

Senior Consultant Milestones in Communication

t +43 7942 73947 m +43 664 24 69 057

toril.fosen @ minc.at



Mag. Ernst Eichinger, MBA, MRICS

Pressesprecher Bundesimmobiliengesellschaft

t +43 5 0244-1350 m +43 664 807 45-1350

ernst.eichinger @ big.at