QS World University Rankings by Subject 2017

London (ots/PRNewswire) - Österreich hat die fünft-weltbesteUniversität für darstellende Künste

Österreichische Universitäten dreimal in Top 50

Österreich hat den weltweit fünftbesten Universitätskurs in Darstellenden Künsten laut der neuen QS World University Rankings by Subject (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017). Die heute erschienene siebente Auflage des QS Quacquarelli Symonds weltführenden Hochschulrankings für studienfach-spezifische Universitätsleistungen, listet die weltbesten Universitäten in 46 verschiedenen Studienfächern auf. Harvard landet 15-mal auf Platz 1, vor dem Massachusetts Institute of Technology (12-mal auf Platz 1).

Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (5.Platz) bleibt im QS Ranking weltweit in den Top 5 für Darstellende Künste, in einer Tabelle die wieder einmal von der Julliard School aus den USA angeführt wird. Das ist aber nicht Österreichs einziger hochplazierter Studienkurs. Die Universität für Bodenkultur Wien hat sich um 4 Plätze auf Rang 35 im Studienfach Land- und Forstwirtschaft verbessert und die Veterinärmedizinische Universität Wien belegt mit dem Studium der Veterinärmedizin Platz 37 weltweit.

Insgesamt werden österreichische Universitäten 16-mal in den Top 100 des QS Ranking für Studienfächer aufgelistet. Die hervorragenden Leistungen sind:

Die Universität Wien belegt neun Top 100 Plätze im Ranking.

Die Universität für Angewandte Kunst ist neu in den Top 100 für Kunst und Design. Sie liegt im Bereich 51-100.

Die Medizinische Universität Wien liegt im Bereich 51-100 für Medizin.

Die Technische Universität bleibt in den Top 51-100 für Computerwissenschaft und Elektrotechnik .

Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) ist in den Top 100 (51-100) für Business & Management Studies.

Insgesamt erscheinen acht Universitäten mit zumindest einem Fach in den Top 100. Die Universität Wien ist klarer Spitzenreiter Österreichs mit 9 Studienfächern in den Top 100 (siehe vollständige Liste unterhalb). Keine andere österreichische Universität erreicht mehr als eine Top 100-Platzierung.

QS World University Rankings by Subject 2017-18: Universität Wien Studienfach 2017 2016 Communication & Media Studies 51-100 51-100 Earth & Marine Sciences 51-100 51-100 History 51-100 51-100 Linguistics 51-100 51-100 Politics & International Studies 51-100 51-100 Social Policy & Administration 51-100 51-100 Sociology 51-100 51-100 Statistics & Operationl Research 51-100 51-100 Theology, Divinity & Religious Studies 51-100

Österreichs Gesamtleistung ist relativ stabil in einem stark zunehmend wettbewerbsorientierten Hochschuldienstleistungsangebot. Sie hat ihren Gesamtanteil an Platzierungen verbessert. Das deutet darauf hin, dass die QS Ranking-Tabellen die Stärken in der Tiefe besser reflektieren, jedoch sich der Anteil der Top-Plätze in den 46 Tabellen verringert hat.

Die folgende Tabelle zeigt die Details der jährlichen Zahlen in Österreich:

QS World University Rankings by Subject 2017-18: Gesamtüberblick Metrik 2017 Anzahl 2016 Anzahl Gesamte Platzierungen 81 154 % der gesamten Platzierungen 0.71% 0.67% Anzahl der Universitäten im Ranking 14 13 Top 400 Platzierungen 74 62 Top 300 Platzierungen 66 55 Top 200 Platzierungen 44 43 Top 100 Platzierungen 16 20 Top 50 Platzierungen 3 5

Die folgende Tabelle listet Einrichtungen auf, die in den Top 10 der 46 Studienfächer am häufigsten vertreten sind:

QS World University Rankings by Subject 2017: Die besten Top-10 Platzierungen weltweit) Häufigkeit in den Einrichtungen Staat Top 10 Vereinigtes University of Cambridge Königreich 36 University of California, Los Angeles Vereinigte Staaten 34 Vereinigtes University of Oxford Königreich 33 Harvard University Vereinigte Staaten 33 Stanford University Vereinigte Staaten 32 Massachusetts Institute of Technology Vereinigte Staaten 21 University of California, Los Angeles Vereinigte Staaten 14 Vereinigtes London School of Economics Königreich 13 Yale University Vereinigte Staaten 12 ETH Zurich Schweiz 10 Princeton University Vereinigte Staaten 10

QS hat ebenso seinen QS World University Rankings by Faculty veröffentlicht. Die Platzierungen je nach Universitätsleistung der Fakultäten wird in fünf umfangreiche Fächergruppen eingeteilt: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences und Social Sciences & Management. Österreichs beste Platzierung in der Fakultätentabelle ist die Universität Wien mit Platz 114 im Bereich Kunst und Geisteswissenschaften.

Die endgültigen Tabellen sind das Ergebnis der QS Auswertung:

über 185 Millionen Zitate,

über 43 Millionen Forschungsarbeiten,

194,000 Antworten von Arbeitgebern auf ihre weltweite Befragung,

über 305,000 Antworten von Akademikern auf ihre weltweite Umfrage.

