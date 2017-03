EU-Kommission gibt grünes Licht für ungarisches AKW

Greenpeace fordert Österreich auf, vor Europäischem Gerichtshof zu klagen

Wien/Brüssel/Budapest (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert die heutige Entscheidung der EU-Kommission, für den Bau des ungarischen Atomkraftwerks Paks II grünes Licht zu geben. Im November 2015 hatte die Kommission zwei Verfahren gegen Ungarn eingeleitet, eines bezüglich der Verletzung des europäischen Wettbewerbsrechts und eines wegen der fehlenden Ausschreibung beim Ausbau von Paks. Beide Verfahren sind jetzt zugunsten der Atomindustrie abgeschlossen worden. Greenpeace fordert daher die österreichische Regierung auf, ähnlich wie bereits bei dem britischen Atommeiler Hinkley Point C, eine Klage gegen Paks II vor dem Europäischen Gerichtshof einzulegen.

„Dass die EU-Kommission nun grünes Licht für staatliche Beihilfen bei Bau und Betrieb des ungarischen Atommeilers Paks gibt, ist ein Affront sondergleichen“, sagt Greenpeace-Sprecherin Hanna Simons. “Die Sorgen der Menschen vor einem Super-GAU werden ignoriert, umweltfreundliche Energieformen durch diese Wettbewerbsverzerrung massiv benachteiligt. Jetzt muss die österreichische Regierung handeln und vor dem Europäischen Gerichtshof klagen.“ Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hatte bereits im Vorfeld angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen und „gegebenenfalls den Europäischen Gerichtshof anzurufen.“

Finanziert wird das Projekt in Ungarn mit einem russischen Kredit in der Höhe von zehn Milliarden Euro. Für den Bau des AKW wurde der staatsnahe russische Konzern „Rosatom“ beauftragt. Eine von Greenpeace Ungarn beauftragte Studie der Energiemarkt-Analysten „Candole Partners“ aus dem Vorjahr hat gezeigt, dass Paks II finanzielle Verluste machen würde und von ungarischen SteuerzahlerInnen mit bis zu 920 Millionen Euro pro Jahr subventioniert werden müsste. Darüber hinaus würde das AKW den lokalen Strommarkt grundsätzlich verändern. Ungarn würde vom Netto-Stromimporteur zum Exporteur werden und somit die Wettbewerbsfähigkeit von erneuerbarer Energie in Österreich untergraben.

„Österreich muss erneut beweisen, dass es sich von der Atomlobby nicht in die Knie zwingen lässt“, fordert Simons. „Atomkraft ist nicht nur die unsicherste, sondern auch eine der teuersten Arten Strom zu produzieren“, so die Greenpeace-Sprecherin abschließend.

Die Studie von „Candole Partners“ finden Sie hier:

http://bit.ly/1TTqGhD

