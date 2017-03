FH Salzburg schnürt gemeinsam mit Salzburger Unternehmen innovatives Studienpaket

ITSalzburg//study.work.support soll Jugendliche für IT-Studium begeistern.

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - Die weiterhin angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt und der akute IT-Fachkräftemangel in Salzburg machen ein rasches Handeln notwendig. Aus diesem Grund haben führende IT-Unternehmen gemeinsam mit der Fachhochschule Salzburg, Studiengang Informationstechnik & System-Management, ein neues Studienpaket geschnürt. Damit sollen mehr Studierende für ein IT-Studium in Salzburg begeistert werden.

„Unser erklärtes Ziel ist es, mit einem österreichweit einzigartigen und attraktiven Angebot mehr qualifizierte IT-Studierende für den Studiengang zu gewinnen und damit in weiterer Folge den IT-Standort Salzburg langfristig zu stärken“, sagt Nela Danho, Vorstandsmitglied des Fördervereins Informationstechnik & System-Management und HR & Marketing Managerin bei SPAR ICS. Das Pilotprojekt des Fördervereins unterstützt Studierende des Studiengangs Informationstechnik & System-Management materiell (Wohnzuschuss, Studien- und ÖH-Gebühren, Teilzeitbeschäftigung etc.) als auch ideell mit Kontakten in die IT-Unternehmen Salzburgs. Für die Partner-Unternehmen stehen die klaren Vorteile des Programms im Vordergrund: „Wir können durch diese Initiative engagierte IT-Nachwuchskräfte einerseits in Salzburg finden und andererseits nach Salzburg holen und aktiv die IT-Ausbildung unterstützen“, sind sich die Mitinitiatoren conova-Geschäftsführer Gerhard Haider und Porsche Informatik-Geschäftsführer Rainer Trischak einig.

Studieren & Arbeiten als idealer Einstieg ins Berufsleben

Unter dem Titel ITSalzburg//study.work.support. bekommen Studierende neben einem bezahlten Studienplatz, einen Wohnkostenzuschuss sowie einen fixen Teilzeitarbeitsplatz bei einem der Salzburger Top IT-Unternehmen. Die Arbeitszeit pro Woche ist dabei flexibel gestaltbar. Zum Beispiel können während prüfungsintensiven Zeiten die Arbeitsstunden reduziert und im Gegenzug dazu in den Ferien erhöht werden. „Unsere Studierenden können über dieses einzigartige Paket Theorie und Praxis ideal miteinander verbinden und schon während der Ausbildung viel Praxiserfahrung sammeln. Die von den Firmen eingebrachten Mittel unterstreichen auch die hohe Nachfrage am Arbeitsmarkt nach unseren Absolventinnen und Absolventen“, sagt Gerhard Jöchtl, Leiter des Studiengangs Informationstechnik & System-Management.

Im Pilotprojekt richtet sich das Angebot an BewerberInnen des Vollzeit-Bachelorstudiengangs Informationstechnik & System-Management der FH Salzburg, idealerweise mit technischen Vorkenntnissen (z.B HTL, IT-HAK oder anders erworbene IT-Kompetenzen).

Was genau wird bei ITSalzburg//study.work.support. gefördert?

Zahlung eines Wohnkostenzuschusses von € 120,- pro Monat

Übernahme der Studiengebühren in Höhe von € 363,- pro Semester plus ÖH-Beitrag

Arbeitsverhältnis mit einem Ausmaß von 11 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeiten können flexibel und individuell vereinbart werden (pro Woche, pro Monat, geblockt)

Gehalt von € 680,- brutto/Monat (entspricht einem Gehalt von € 2.380,- bei Vollzeitanstellung)

Partner-Unternehmen

Aus heutiger Sicht können etwa 20 Studierende von Salzburger Top IT-Unternehmen gefördert werden. BewerberInnen können sich für einen Platz unter anderem bei COMMEND International, conova communications, COPA-DATA, elements.at New Media Solutions, eventDATA-services Austria, Porsche Informatik, PromoMasters Online Marketing, Scerus whizz, SKIDATA, SPAR Information & Communication Services oder Wüstenrot Datenservice bewerben.

Der Förderverein Informationstechnik & System-Management übernimmt die Organisation und Koordination des Pilotprojektes. Eine Bewerbung ist ab 15. März 2017 möglich. Weitere Informationen bei Alena Teske (alena.teske@fh-salzburg.ac.at, Tel. 050/2211-1326)

Informationen: Beim OPEN HOUSE der FH Salzburg (10. März, 9-16 Uhr) oder unter www.its.fh-salzburg.ac.at/sws

