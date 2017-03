Wien-Mariahilf: Mutmaßlicher Fahrzeug-Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Zeugen verständigten am 4. März 2017 um 09.15 Uhr die Polizei, da sie einen Mann in der Mollardgasse beobachteten, der soeben ein Fahrzeug aufgebrochen hatte und den Innenraum durchwühlte. Der 18-Jährige konnte noch am Tatort festgenommen werden, Diebesgut, Einbruchswerkzeug und geringe Mengen an Cannabiskraut wurden sichergestellt. Er befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at