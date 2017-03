NEOS Wien: Der Erhalt des First Vienna FC ist für Wien identitätsstiftend

Markus Ornig: „Dieser Traditionsfußballklub gehört zu Wien wie der Stephansdom oder die Fiaker.“

Wien (OTS) - In den letzten Wochen ist zahlreichen Medienberichten zu entnehmen, dass Österreichs ältester Fußballclub, der First Vienna FC, kurz vor einer möglichen Insolvenz steht. „Der First Vienna FC ist nicht nur der älteste Fußballclub Österreichs, er gehört auch zu Wien und zu den Wienerinnen und Wienern wie der Stephansdom und die Fiaker und leistet hervorragende Nachwuchsarbeit für über 200 Kinder“, so NEOS Wien Sportsprecher Markus Ornig. „Die Stadt Wien subventioniert und fördert zahlreiche Sportvereine und vor allem die Infrastruktur von Stadionbauten mehrerer Vereine. So gibt es neben den bereits laufenden bzw. abgeschlossenen Bauten bei Rapid und der Wiener Austria auch eine Zusage über eine Subvention an den Wiener Sportclub.“

„Da die Situation bei der Vienna nicht durch schlechtes Wirtschaften hervorgerufen wurde, sondern durch ein unglückliches Versterben eines der größten Förderer und Sponsoren des Vereins entstand, ist hier auch die öffentliche Hand gefordert, Verantwortung zu übernehmen“, so Ornig weiter. „Deshalb fordern wir, dass die Stadt Wien umgehend Gespräche mit dem Präsidium des First Vienna FC suchen soll, um rasch einen gemeinsamen Plan zur Erhaltung des Traditionsvereins zu finden. Da Stadtrat Mailath-Pokorny bereits eine finanzielle Spritze abgesagt hat, sollten hier schnell alle noch verfügbaren Hebel in Bewegung gesetzt werden: Zum Beispiel über Bürgschaften, Haftungen oder der Suche nach neuen Sponsoren, die den laufenden Spielbetrieb garantieren. Zudem sollten Bedingungen geschaffen werden, dass Spieler, Trainer und Angestellte des Vereins rasch zu ihren ausstehenden Gehältern kommen und der langfristige Weiterbestand des Traditionsvereins sichergestellt werden kann", fordert der Sportsprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Wien Rathausklub

Presse

+43 664 8491542

Elisabeth.Pichler @ neos.eu