Vorabinfo zur MIPIM-Ausgabe von „Austria. Business & Real Estate“

Linz (OTS) - Die MIPIM findet vom 14.-17 März 2017 in Cannes (Frankreich) statt und ist die international führende Messe für die Immobilienwirtschaft. Die Zahlen sind beeindruckend: 23.000 erwartete Besucher aus 90 Ländern, mehr als 2.600 Aussteller, darunter 900 Architekten, 4.350 Projektentwickler und Investoren sowie mehr als 500 Städte und Kommunen. An den vier Tagen werden mehr als 1.000 Projekte präsentiert. „Auf der MIPIM trifft sich die internationale Immobilienwirtschaft und für Österreich ist es wichtig, vor Ort präsent zu sein“ begründet Verlagsleiter Ronald Goigitzer die Notwendigkeit der Sonderausgabe „Austria. Business & Real Estate“ und ergänzt: „Die Sonderausgabe bringt österreichische Projekte, österreichische Gemeinden und Städte sowie österreichische Top-Player auf die Bühne der MIPIM“. Das Magazin ist die einzige Publikation, die in englischer Sprache die internationale Community der Investoren über den Immobilien- und Wirtschaftsstandort Österreich informiert“. Die Sonderausgabe ist das offizielle Medium des Österreich-Standes von PiaPink und ist eine Sonderausgabe vom ImmoFokus.

Cover-Story: Flughafen Wien im Warteflug?!?

Völlig überraschend entschied das Bundesverwaltungsgericht gegen den Bau der 3. Piste und es ist ein Konflikt zwischen Wirtschaftsstandort und Klimaschutz aufgebrochen. „Es ist an der Zeit den Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner direkt zu fragen und seine Position zu hören“, so Chefredakteur Michael Neubauer. Seine Aussagen sind pointiert und lassen nichts an Spannung vermissen: „Wir halten dieses Urteil für falsch und diskriminierend. Es ist beispiellos, sich ein Projekt herauszupicken und zu sagen, das ist jetzt verantwortlich für die österreichischen Klimaschutzverpflichtungen. Im Interesse des Wirtschaftsstandortes werden wir das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bekämpfen. Vom Ausgang des Rechtsstreits hängen in den kommenden zehn Jahren nicht nur 20.000 bis 30.000 neue Jobs ab, sondern droht auch der Tourismus- und Kongressstadt Wien ein enormer Schaden, wenn Flugzeuge statt in Wien zu landen über Österreich fliegen würden.“ Das ausführliche Interview ist auf www.immoversum.com/immofokus nachzulesen.

Werner Faymann bei PEMA an Bord

In der „Austria. Business & Real Estate“ wird über eine Vielzahl an Neuigkeiten aus der Immobilienwirtschaft berichtet. „Ein Bericht, den wir exklusiv recherchiert haben, freut uns dabei besonders“, kündigt Neubauer an. Denn die ImmoFokus-Redaktion konnte in Erfahrung bringen, dass sich die PEMA Gruppe mit Bundeskanzler a.D. Werner Faymann und seinem früheren Pressesprecher Matthias Euler-Rolle prominente Verstärkung ins Boot geholt hat. Im Herbst 2016 hatten der Ex-Bundeskanzler Werner Faymann und sein früherer Pressesprecher Matthias Euler-Rolle gemeinsam die „4PRO Projektmanagement- und KommunikationsgmbH" ein Beratungsunternehmen gegründet. Bereits bei der Gründung war von einer Immobilienkompetenz die Rede. „Wir sind sehr stolz, dass sich Werner Faymann für eine langfristige Zusammenarbeit mit meinem Unternehmen entschieden hat“, erklärt PEMA Alleineigentümer Markus Schafferer dazu im Exklus-Interview. Die Zusammenarbeit kam mit Unterstützung des erfolgreichen KIKA-Gründers und langjährigen Vorstandschefs des Möbelriesen KIKA/Leiner zustande. „Herbert Koch, der bereits seit mehreren Jahren gemeinsam mit Markus Schafferer in verschiedene Immobilienprojekte investiert und auf dessen Expertise vertraut, hat uns bekannt gemacht. Wir haben unsere Gespräche vertieft und sind zum Schluss gekommen, dass wir eine gute Vertrauensbasis haben und die Chemie stimmt. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserem Unternehmen 4PRO die PEMA-Gruppe dabei unterstützen können, ihre Ziele speziell am Wiener Markt zu erreichen“, so Werner Faymann.

www.immoversum.com/immofokus/

Zum Immobilienmagazin „ImmoFokus“

Der ImmoFokus ist das Magazin für nachhaltige Immobilienwirtschaft und vermittelt Wissen für Immobilienprofis. Das Immobilienmagazin erreicht mit vier Ausgaben im Jahr und einer Auflage von 12.000 Stück je Erscheinung rund 45.000 immobilienaffine Leser (LpE rund 3,75 Personen) in Österreich sowie im benachbarten Ausland und richtet sich an Entscheidungsträger der Immobilienwirtschaft. Chefredakteur ist Michael Neubauer.

Der ImmoFokus wird herausgegeben vom GNK Media House, einem Verlag mit dem Fokus auf die Immobilienwirtschaft. Der Verlag sieht sich als Plattform für die Branche und setzt mit der ImmoRedaktion auf journalistische Qualitäten. Der Verlag wird von Ronald Goigitzer sowie Philipp Kaufmann geführt und ist Mitglied beim „Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverband“.

