Schwierige Mitarbeiter fordern Führungskräfte – „Ausgezeichnete“ Spezialisten für heikle Situationen sind gefragt.

Wien (OTS) - Führungskräfte tun sich im Business Alltag mit ihren Mitarbeitern oft schwer. Sie holen sich daher Unterstützung von Profis: Bei IIR Seminaren und Konferenzen gibt es Tipps und Tricks für besonders heikle Fälle. Die besten Trainer und Sprecher des Konferenz- und Seminaranbieters IIR wurden am 23. Februar 2017 mit den „Speaker and Trainer of the Year“ Awards ausgezeichnet.

Nörgler, Besserwisser und Querulanten

Der Umgang mit schwierigen Mitarbeitern ist auf jeden Fall fordernd. Das ist auch die Conclusio von Evelyn Summhammer aus dem Training „Der Umgang mit schwierigen Zeitgenossen“. Von den Vorgesetzten wird erwartet, dass sie sich in jeder Situation richtig verhalten. Dass das nicht immer einfach ist und sie oft in ihrer einsamen Position an der Spitze Unterstützung brauchen, zeigt der große Erfolg von IIR Seminaren im Bereich Management Education. So trainiert Carola Payer regelmäßig den Umgang mit „unbequemen Führungsaufgaben“ und Edith Bayer appelliert im Seminar „Don’t Panic“ daran, ruhig zu bleiben.

Knifflige Kommunikation

Ganz schwierig sind Situationen, in denen Mitarbeiter zwar viel Verantwortung, aber wenig Kompetenz haben; dann geht es darum, eine „informelle“ Führungsrolle wahrzunehmen. Monika Herbstrith-Lappe rät zu intensiver Kommunikation: „Am meisten Zeit kosten die Gespräche, die man versäumt hat, zu führen …“. Was aber, wenn ein akutes Problem nach außen auftritt, das viele Kunden betrifft und möglicherweise verärgert? Answer Lang von den Wiener Linien hat solche Situationen erlebt und bravourös gemeistert. Bei seinen Vorträgen zeigt er den Teilnehmern, dass es für jede Situation die passenden Worte gibt.

Digitalisierung als Herausforderung

Auf Führungsebene ist man sich einig: Digitalisierung ist ein wesentliches Thema und betrifft nicht nur einzelne Prozesse, die umzustellen sind, sondern stellt das gesamte Geschäftsmodell vor eine große Herausforderung. Laut Alexander Bockelmann von der UNIQA schreitet diese jedoch so rasch voran, dass viele kaum Schritt halten können. Als Lösung sieht er, sich auf den technologischen Informationsstand der Mitarbeiter und Kunden einzustellen und diese genau dort abzuholen.

IIR Awards für herausragende Persönlichkeiten

Jedes Jahr referieren bei IIR über 1.000 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Nach dem Wissenstransfer und Meinungsaustauch werden die Teilnehmer gebeten, die Vortragenden auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (nicht zufrieden) zu bewerten. Das Durchschnittsergebnis liegt bei 1,43, doch die ausgezeichneten „Speaker and Trainer of the Year“ haben noch besser abgeschnitten – mit Bestnoten nahe an der Eins. Diese Vortragenden erhalten einmal jährlich die „Speaker and Trainer of the Year“ Awards des Konferenz- und Seminaranbieters IIR. In diesem Jahr fand die Verleihung am 23. Februar 2017 statt.

Die Speaker and Trainer of the Year 2016

Mag. Tadeh Amirian, MLS, Senior Manager Financial Services – Leiter Fachabteilung Aufsichtsrecht, PwC Österreich

Senior Manager Financial Services – Leiter Fachabteilung Aufsichtsrecht, PwC Österreich Edith Bayer, MBA, Geschäftsführerin, burn on Coaching – Seminare – Unternehmensberatung

Geschäftsführerin, burn on Coaching – Seminare – Unternehmensberatung Dr. Alexander Bockelmann, Chief Digital Officer & Head of Group IT, UNIQA Insurance Group AG

Chief Digital Officer & Head of Group IT, UNIQA Insurance Group AG Prim. Univ.-Prof. Dr. Richard Greil , Klinischer Vorstand Universitätsklinik für Innere Medizin III, Landeskrankenhaus Salzburg

, Klinischer Vorstand Universitätsklinik für Innere Medizin III, Landeskrankenhaus Salzburg Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, Geschäftsführende Unternehmerin, Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Geschäftsführende Unternehmerin, Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH Mag. Answer Lang, MAS, Leiter Kommunikation, Wiener Linien GmbH & Co. KG

Leiter Kommunikation, Wiener Linien GmbH & Co. KG Josef Müller, MSc, Ltr. Qualitätsmanagement & Organisation und Lean-Beauftragter, GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH

Ltr. Qualitätsmanagement & Organisation und Lean-Beauftragter, GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer, Gesundheit Österreich GmbH

Geschäftsführer, Gesundheit Österreich GmbH Dr.in Carola Payer, Geschäftsführerin, PAYER UND PARTNER coaching company und P. + P. Unternehmensberatung GmbH

Geschäftsführerin, PAYER UND PARTNER coaching company und P. + P. Unternehmensberatung GmbH Mag. Daniel Richter, Rechtsanwalt, DORDA Rechtsanwälte GmbH

Rechtsanwalt, DORDA Rechtsanwälte GmbH OR Christian Sengstbratl, BA, Fachreferent, Finanzamt Wien 1/23

Fachreferent, Finanzamt Wien 1/23 Mag.a Evelyn Summhammer, Wirtschaftspsychologin, DIE Expertin für Persönlichkeit

Wirtschaftspsychologin, DIE Expertin für Persönlichkeit Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professur für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement an der Fakultät Recht, BELS der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher des ZWIRN

Professur für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement an der Fakultät Recht, BELS der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften; Vorstandssprecher des ZWIRN Mag.a Maria Ziller, Energievertrieb, Salzburg AG

