ÖKOBÜRO und WWF: Energieverbrauch senken statt verschwenden

Senkung des Energieverbrauchs ist günstige Alternative. Österreich könnte rund die Hälfte seines Energieverbrauchs bei gleichem Komfort und gleicher Wirtschaftsleistung einsparen.

Wien (OTS) - Der WWF und ÖKOBÜRO luden zu der Veranstaltung „Energieverschwendung stoppen – das 600.000 TJ-Projekt“. Zum Auftakt analysierte Felix Matthes, Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik bei Öko-Institut e.V. in Berlin, globale Trends in der Dekarbonisierung. Matthes erinnerte noch einmal daran, weshalb die Bekämpfung des Klimawandels so wichtig ist: „Die Schwelle von zwei Grad Celsius globaler Erwärmung ist jene Schwelle, bei der die Zahl der Menschen mit Trinkwasserproblemen von etwa 500 Millionen auf 3,5 Milliarden steigt. Eine solche Veränderung wird für diese Menschen schreckliche Folgen haben, aber auch an uns nicht vorbeigehen. Da geht es um Umschwünge, die existentiell sind. Wenn Sie sehen, wie sich in Afrika manches entwickelt, dann wird uns das stark betreffen.“

Klimaneutral heizen ist teurer als thermisch sanieren

In vielen Fällen ist Energie einsparen deutlich günstiger ist als erneuerbare Energie bereitzustellen. Setzt man etwa darauf, Wohnungen mit aus Ökostrom erzeugtem Gas klimaneutral zu beheizen anstatt sie thermisch zu sanieren, würde das den Großhandelspreis für Gas verfünffachen. Die zentralen Fragen jeder Dekarbonisierungsstrategie lauten laut Matthes daher: „Wieviel Energieeffizienz ist möglich und wirtschaftlich sinnvoll?“ und „Welchen Emissionsminderungsbeitrag kann und soll stattdessen der Einsatz erneuerbarer Energien zu welchen Kosten erbringen?“

Wird Österreich 2030 die Hälfte der benötigten Energie verschwenden?

Karl Schellmann, Klima- und Energiesprecher des WWF, und Thomas Steffl von scenario editor, präsentierten anschließend die Studie „smart savings“, ein Szenario für Energieeinsparungen in Österreich. Dabei zeigte sich, dass sich bis 2030 jährlich bei gleichbleibendem Komfort und Wirtschaftsleistung 600.000 TJ – rund die Hälfte des Energieverbrauchs – einsparen lassen. „Da geht es um relativ wenige, große, aber sehr wirksame Maßnahmen“, so Schellmann, „und nicht darum im Winter einen Pullover mehr anzuziehen.“ Gleichzeitig wirke die Beseitigung der Energieverschwendung als ein Modernisierungs- und Konjunkturpaket mit vielen positiven Effekten auf die Wirtschaft.

Größte Einsparungspotentiale im Verkehr

Die größten Einsparungspotentiale liegen demnach im Verkehrssektor. Vor allem der Effizienzgewinn durch die Elektromobilität, die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und ein attraktiverer Personenbahnverkehr bringen bereits mehr als ein Drittel der errechneten Gesamteinsparungen. Weitere 100.000 TJ kann man durch die Steigerung der thermischen Sanierungsrate von Wohn-, Büro- und Industriegebäuden gewinnen.

Bei konsequenter Umsetzung der rasch wirksam werdenden Maßnahmen ließe sich theoretisch bereits 2020 beinahe ein Viertel der Energie einsparen. Dafür notwendig sind jedoch politische Lenkungsmaßnahmen wie eine aufkommensneutrale ökosoziale Steuerreform, die den CO2-Ausstoß belastet aber gleichzeitig das Geld wieder über andere Mechanismen den Menschen und Unternehmen zurückführt.

Links:

Präsentation Matthes, Öko-Institut e.V.:

http://www.oekobuero.at/images/doku/Trends_Energieverbrauch_EEffizien

z_Matthes.pdf

Präsentation WWF:

http://www.oekobuero.at/images/doku/Smart_Savings_WWF.pdf

Studie smart savings:

http://www.wwf.at/weniger-energie-verbrauchen/

ÖKOBÜRO ist die Allianz der Umweltbewegung. Dazu gehören 16 österreichische Umwelt-, Natur- und Tierschutz-Organisationen wie GLOBAL 2000, Greenpeace, Naturschutzbund, VCÖ – Mobilität mit Zukunft, VIER PFOTEN oder der WWF. ÖKOBÜRO arbeitet auf politischer und juristischer Ebene für die Interessen der Umweltbewegung.

