T-Mobile erhöht Datenvolumen in Smartphone-Tarifen

Mehr als doppelte Datenmenge zum gleichen Preis

400 Minuten und SMS in und nach USA und Kanada im My-Mobile-Ultra-Tarif

Mit Kombi-Angeboten bis zu 240 Euro sparen





Von Musik- und Videostreaming bis zu Video-Chats und vielen Anwendungen wie Navigation oder Onlinespielen steigt Jahr für Jahr der Datenverbrauch am Smartphone. Damit T-Mobile Kunden für diese Zukunft gewappnet sind und keine Abstriche machen müssen, wird ab 1. März 2017 das Datenvolumen in den Smartphone-Tarifen My Mobile Light, Turbo und Extreme bei gleichbleibender monatlicher Grundgebühr mehr als verdoppelt. Darüber hinaus bieten alle My-Mobile-Tarife unlimitierte Minuten und SMS im Inland und bis zu 400 Minuten und SMS im und ins Ausland.



Der LTE-Tarif „My Mobile Light“ (monatlich 19,99 Euro) beinhaltet ab 1. März 8 GB statt 3 GB mit bis zu 30 Mbit/s statt 20 Mbit/s Download-Speed. Der LTE-Tarif „My Mobile Turbo“ (monatlich 29,99 Euro) beinhaltet 16 GB statt 6 GB mit bis zu 50 Mbit/s Download-Speed. Der LTE-Tarif „My Mobile Extreme“ (monatlich 39,99 Euro) beinhaltet 24 GB statt 9 GB mit bis zu 150 Mbit/s Download-Speed. Im LTE-Tarif „My Mobile Ultra“ beträgt der Download-Speed 250 Mbit/s statt 150 Mbit/s, die Minuten und SMS im und ins Ausland wurden von 200 auf 400 erhöht und USA sowie Kanada zum bestehenden EU-Ausland inklusive Bosnien, Island, Liechtenstein, Norwegen, Serbien, Schweiz und Türkei hinzugefügt. Das Datenvolumen beläuft sich im Ultra-Tarif auf 50 GB (monatlich 59,99 Euro statt bisher 49,99 Euro).

T-Mobile Kunden können gemäß dem Wie-Ich-Will-Prinzip jederzeit kostenlos in einen gleichwertigen oder höheren Tarif wechseln, um von der neuen erhöhten Datenmenge zu profitieren. Die jährliche Servicepauschale (22 Euro) in den My Mobile Smartphone-Tarifen beinhaltet ab 1. März 2017 zwei zusätzliche Leistungen. Einerseits eine Kontoübersicht (bisher 5 Euro) und andererseits Rechnungskopien die älter als 6 Monate sind (bisher 5 Euro), werden kostenlos zur Verfügung gestellt.



Kombinieren wie ich will

Dank dem KombiBonus kostet ein Tarif wie My-Mobile-Ultra für treue Kunden als Zweitvertrag monatliche 49,99 Euro statt 59,99 Euro, eine Ersparnis von 240 Euro bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Der KombiBonus gilt für jede neue Anmeldung bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer, sofern bereits ein Hauptvertrag besteht. Weitere Information und Beispielkombinationen unter www.t-mobile.at/kombibonus.

Weitere Information ab 1. März 2017 unter www.t-mobile.at

