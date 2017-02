ServusTV überträgt Superbike WM ab der Saison 2017 LIVE

Ferdinand Wegscheider: „Mit der Superbike WM und der MotoGP bietet ServusTV das optimale Live-Motorradsport-Angebot im österreichischen Fernsehen!“

Salzburg/Wals (OTS) - Es wird noch lauter bei ServusTV! Mit Saisonstart am 25. Februar überträgt ServusTV künftig alle Rennen der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) live in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Neben den Live-Übertragungsrechten umfasst die neue Vereinbarung mit dem Rechtevermarkter Dorna WSBK Organization auch die Internet-, IPTV- und Mobile-Rechte. Ferdinand Wegscheider, Intendant bei ServusTV: „Mit der Superbike WM und der MotoGP bietet ServusTV das optimale Live-Motorradsport-Angebot im österreichischen Fernsehen!“.

„Die neue Vereinbarung zwischen Dorna Sports und ServusTV stärkt die Beziehung zwischen dem TV-Sender und unserem Unternehmen. Diese Partnerschaft gibt der WorldSBK in Österreich, der Schweiz und vor allem in Deutschland noch mehr Antrieb. Dort feierte die Championship im vergangenen Jahr die sehr wichtige Rückkehr an den Lausitzring und freut sich dieses Jahr über den ehemaligen Moto2-Champion Stefan Bradl, der von Red Bull, einem unserer wichtigsten Sponsoren, gefördert wird. Das Engagement von ServusTV für die WorldSBK Championship und die MotoGP ist ein positiver Schritt in einer bereits starken Partnerschaft für die Zukunft des Motorradrennsports“, sagt Manel Arroyo, Managing Director von Dorna Sports.

Mehr Live-Motorradsport geht nicht

Ab dem 25. Februar gibt es bei ServusTV bis Mitte November beinahe an jedem Wochenende LIVE Motorradrennsport vom Feinsten! Die Superbike-Weltmeisterschaft findet im Wechsel mit der MotoGP (Saisonstart 25./26.3.) statt. ServusTV überträgt jeweils am Samstag und Sonntag live in echtem HD.

Die LIVE-Sendetermine zum Saisonauftakt bei ServusTV

25.2., 04:30 Uhr: FIM Superbike World Championship / Yamaha Finance Australian Round - Phillip Island – Rennen 1

26.2., 04:30 Uhr: FIM Superbike World Championship / Yamaha Finance Australian Round - Phillip Island – Rennen 2

(Wiederholung jeweils um 8:50 Uhr)

