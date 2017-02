Wiener Rathaus wird zwei Tage Zentrum des Internet der Dinge (IoT) Mitteleuropas

Succus und Stadt Wien holen Top-Speaker wie Scott Amyx von Amyx+ und Nils Müller von Trendone nach Wien

Wien (OTS) - Sieben internationale Sprecher, 50 Vortragende und 20 Praxisbeispiele machen beim 5. M2M/IoT Forum CEE das Internet der Dinge, Industrie4.0, AI, Smart City, Smart Health und Smart Farming erlebbar.

Unter dem Motto „Innovate with IoT“, wird von 27.- 28. März 2017 das Wiener Rathaus zum Zentrum von IoT und M2M-Kommunikation. Mit 50 Vortragenden, 20 Praxisbeispielen und Teilnehmern aus 20 Ländern ist das M2M/IoT Forum CEE das größte Forum zu diesem Thema in Mitteleuropa. Die Besucher erleben hautnah, wie das Internet der Dinge in nahezu jedem Wirtschaftszweig Anwendung findet und neue Services, Produkte, Marketingmöglichkeiten und Geschäftsmodelle entstehen lässt. Neben bekannten Namen wie Amazon, Uber und Tesla setzen Unternehmen wie Hagleitner, Andritz, Festo, thyssenkrupp, EnBW, AtlanticGrupa, Tele Hase, Red Bull Mediahouse, TTTech und Microtronics auf die intelligente Vernetzung.

Das Forum bietet neben Vorträgen, Praxisbeispielen, interaktiven Workshops und Hands-ons auch die Möglichkeit eine eigene Strategie für das Internet der Dinge zu entwickeln und sich mit Praktikern zu vernetzen. Die Themen der Konferenz reichen von Industrie4.0, Blockchain über Wearables bis hin zu praktischen IoT-Anwendungen. Aktuelle Insights bieten das AIT Austrian Institute of Technology, das BMI-Lab an der University of St. Gallen, die Hochschule Offenburg und Salzburg Research.



In drei parallelen Sessions werden Industrie4.0, IoT@work, Connected Mobility, Transport & Logistics, Smart City, Smart Home, Health & Wearables, Utility sowie Smart Farming diskutiert.

Organisiert wird das M2M/ IoT Forum CEE gemeinsam von SUCCUS und der Stadt Wien. http://www.m2m-forum.eu

5. Jahresforum für das Internet der Dinge - Innovate with IoT

Datum: 27.03.2017, 12:00 - 18:30 Uhr

Ort: Rathaus Wien

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.m2m-forum.eu

