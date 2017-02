Wien-Donaustadt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Zeugen verständigten am 19. Februar 2017 um 15.00 Uhr die Polizei, da sie einen Mann beobachten konnten, der über einen Notausgang in ein Lebensmittelgeschäft in der Langobardenstraße einbrach. Er entwendete mehrere alkoholische Getränke und wollte das Geschäft über denselben Notausgang auch wieder verlassen. Der 36-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

