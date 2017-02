Alkoholisierter Lenker bei Unfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 18.02.2017 befuhr gegen 02:50 Uhr ein 22-jähriger PKW-Lenker die Kreuzung Lerchenfelder Gürtel / Neulerchenfelder Straße (16. Bezirk). Nach Angaben von Zeugen fuhr der Mann bei Rotlicht der Ampel in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin er von einem querenden PKW gerammt wurde. Der 22-Jährige sowie ein gleichaltriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der Lenker des zweiten beteiligten Autos (24) blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beim mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Blutalkoholgehalt von 1,5 g/l (Promille) festgestellt.

