Nepp fordert Konsequenzen nach x-tem Islamkindergarten-Skandal der SPÖ

Wie lange wird unser Steuergeld noch für Wählerfang bei Muslimen verbrannt?

Wien (OTS) - Nicht nur bei der Mindestsicherung fließen aberwitzige Millionenbeträge ungeprüft in illegale Wirtschaftszuwanderer vor allem aus muslimischen Ländern, auch die Islamkindergärten, wo teilweise sogar verschleierte Kleinkinder die Scharia eingetrichtert bekommen sollen, sind seit Jahren ein rotes Millionengrab. "Weil die SPÖ mit Hilfe von Grünen und ÖVP Subventionen auch für offensichtlich dubiose Kindergartenbetreiber im Hinblick auf muslimische Wählerstimmen im Gemeinderat durchgedrückt hat, verschwinden Abermillionen aus dem Steuertopf in dunkle Kanäle. Jetzt sollen sogar 2,5 Millionen Euro an Förderungen unter anderem in eine Villa geflossen sein, viel unverschämter geht es nicht mehr", kritisiert der Wiener FPÖ-Klubobmann Dominik Nepp und fordert einmal mehr den sofortigen Stopp aller Subventionen für Islamkindergärten und rasche Neuwahlen in Wien, um die Bevölkerung von der inferioren Regierungsmannschaft einer kaputten SPÖ zu befreien. (Schluss)otni

