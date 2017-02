Einladung zur Veranstaltung zum 11. Europäischen Datenschutztag mit Pressekonferenz am 23.2.2017 im Bundeskanzleramt

Das neue Datenschutzrecht in der Europäischen Union

Wien (OTS) - Anlässlich des 11. Europäischen Datenschutztages findet im Kongresssaal des Bundeskanzleramtes eine gemeinsame Veranstaltung des Bundeskanzleramtes, der Datenschutzbehörde und des Datenschutzrates zum Thema „Das neue Datenschutzrecht in der Europäischen Union“ statt.

Programmablauf, Donnerstag, 23. Februar 2017:

10.00 Uhr:

Eröffnung und Einleitung

Mag. Thomas DROZDA, Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien

10.20 Uhr:

„Die Umsetzung der (neuen) Datenschutzregeln im Unternehmen – ein Praxisbericht“

Mag. a Judith LESCHANZ, Leiterin National Data Privacy, A1 Telekom Austria AG

10.45 Uhr:

„Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach der Datenschutz-Grundverordnung“

Dr. Matthias SCHMIDL, Stellvertretender Leiter der Datenschutzbehörde (DSB)

11.10 Uhr:

Podiums- und Publikumsdiskussion mit:

Abg.z.NR aD Mag. Johann MAIER, Vorsitzender des Datenschutzrates (DSR)

Univ.-Prof.in Dr.in Sarah SPIEKERMANN , Vorstand des Instituts für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftsuniversität Wien

Univ.-Prof. Dr. Nikolaus FORGÓ, Leiter des Instituts für Rechtsinformatik an der Leibniz Universität Hannover

Moderation:

Hofrätin Dr. in Andrea JELINEK, Leiterin der Datenschutzbehörde (DSB)

12.15 Uhr:

Pressekonferenz

im Anschluss:

Buffet

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Wir ersuchen, am Eingang des Bundeskanzleramtes einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv ihrer Redaktion vorzuweisen.

Die Veranstaltung einschließlich der Podiums- und Publikumsdiskussion wird live auf der Website www.bundeskanzleramt.at übertragen.

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes unter http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43-1-53115 202448