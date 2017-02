NEOS Wien/Meinl-Reisinger: Impfnachweis für öffentliche Schulen und Kindergärten

Beate Meinl-Reisinger: „Stadt Wien muss auf sinkende Impfrate und steigende Infektionsfälle reagieren.“

Wien (OTS) - „Österreich und Wien haben ein Impf-Problem. Die Anzahl von nicht geimpften Menschen steigt, vor allem Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr impfen. Ganz besonders trifft das bei Masern zu. Masern gelten noch immer bei vielen Menschen als harmlose Kinderkrankheit. Tatsächlich zählt die Infektion aber zu einer der infektiösesten Viruserkrankungen, eine von 1.000 Erkrankungen endet mit dem Tod. Im heurigen Jänner gab es bundesweit mit 32 Masern-Patient_innen bereits mehr Fälle als im gesamten Jahr 2016 mit 28 Fällen. Ein Grund dafür ist die viel zu niedrige Impfrate in Österreich“, so NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger heute im Zuge einer Pressekonferenz. Sie betont, dass die Stadt auf den Anstieg reagieren müsse, da Informationskampagnen alleine keine Trendumkehr schaffen: „Für die Durchführung der Impfungen sind die Bundesländer zuständig und hier muss Wien aktiv werden. Ein Kind, das nicht geimpft ist, ist nicht nur selbst gefährdet, sondern stellt auch ein Risiko für andere dar. NEOS Wien fordert deshalb einen Anreiz für Eltern, um ihre Kinder den Empfehlungen der Behörden nach zu impfen“, erklärt die Klubobfrau: „Wer für sein Kind einen Platz in einem öffentlichen Kindergarten oder einer öffentlichen Schule will, muss die empfohlenen Impfungen nachweisen können.“

Meinl-Reisinger betont, dass es sich dabei nicht um eine Impfpflicht handelt: „In Wien gibt es genügend Alternativen. Die öffentliche Hand muss aber Verantwortung übernehmen. In den USA und Großbritannien gibt es bereits so eine Nachweispflicht, in den USA gelten die Masern auch bereits als ausgerottet, das ist ein Vorbild.“ Österreich ist bei den Masern-Impfungsraten EU-Schlusslicht, das müsse geändert werden: „Laut einer aktuellen WHO-Statistik ist Österreich mit einer Durchimpfungsrate von nur 76 Prozent am letzten Platz. Der Durschnitt der EU-Staaten liegt bei 94 Prozent, in Griechenland schafft man 99 Prozent. Es ist dringend notwendig, dass die Stadt hier handelt“, schließt Meinl-Reisinger fordernd.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Wien Rathausklub

Pressesprecher

+43 664 8491543

Gregor.Plieschnig @ neos.eu