VIRUS an Pröll: Kein Superrevisionsrecht für Landeshauptleute

Flughafenentscheidung erst lesen, dann erst zum Höchstgericht pilgern

Wien (OTS) - Für Kopfschütteln bei der UVP-erfahrenen Umweltorganisation VIRUS sorgte die Ankündigung des scheidenden niederösterreichischen Landeshauptmanns Pröll zum Verfahren Flughafen Wien. Sprecher Wolfgang Rehm "Der Herr glaubt wohl, weil er Landeshauptmann ist, stünde ihm ein Superrevisionsrecht, eine Art Diplomatenspur zu den Höchstgerichten zu, er wird sich aber genauso wie die Flughafen Wien AG anstellen müssen, um eventuell im Rahmen einer außerordentlichen Revision Gehör zu finden".

Der Landeshauptmann von Niederösterreich hatte angekündigt, gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Dritten Piste des Flughafens Wien sowohl Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof anzurufen und betont, dass dann die Beschwerden auch behandelt werden müssten. Wie VIRUS betont, habe das Bundesverwaltungsgericht, nachdem es seiner vom Luftfahrtgesetz geforderten Interessensabwägungspflicht nachgekommen sei, die so genannte "ordentliche Revision" an den Verwaltungsgerichtshof nicht zugestanden, da es sich - angesichts vorliegender Judikatur zum öffentlichen Interesse und Interessensabwägung - um keine zu klärende Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung handle. Revisionswerber hätten nun lediglich die Möglichkeit zu versuchen, beim Verwaltungsgerichtshof im Rahmen einer "außerordentlichen Revisio" Gehör zu finden. Dieser habe die Frage, ob die bestehende Judikatur ausreicht, unabhängig von Rang Namen und Ansehen der Revisionswerber zu prüfen und so geht die Umweltorganisation davon aus, dass der VwGH auch im gegenständlichen Verfahren genau so vorgehen werde. "Der ebenfalls angekündigten Gang zum Verfassungsgerichtshof ist nicht für Handeln aus dem Affekt heraus bestimmt, sondern braucht es dafür gute Gründe verfassungswidriges Handeln im vorangegangenen Verfahren geltend zu machen," so Rehm. Bisher seien außer Reaktionen nach der Art des franko-josephinischen "derfen's denn des" keine dafür geeigneten Argumente vorgebracht worden. Dem Vernehmen nach läge dem Landeshauptmann die Entscheidung zum Flughafen noch gar nicht vor. "Unsere Botschaft an Pröll lautet daher: erst Entscheidung lesen, dann ankündigen," so Rehm abschließend.

