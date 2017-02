Festgenommener Sexualstraftäter – Suche nach Opfer

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Am 07. Februar 2017 gegen 15.30 Uhr kam es am Treppelweg auf der Wiener Donauinsel zu folgendem Vorfall. Eine 31-Jährige spazierte mit ihren beiden Kindern am Treppelweg in Richtung Donaustadtbrücke als ein 17-Jähriger auf die junge Frau zukam, sie im Nackenbereich erfasste und umklammerte. Das Opfer versuchte sich mit aller Kraft zu befreien, konnte sich jedoch nicht aus der Umklammerung lösen. Anschließend riss der Beschuldigte die Frau mit Gewalt zu Boden, legte sich auf sie und versuchte sexuelle Handlungen an ihr durchzuführen. Die 31-Jährige versuchte weiterhin sich zu befreien woraufhin der mutmaßliche Täter ihr in die Nase biss. Schlussendlich gelang es ihr, den Täter ebenfalls in die Nase zu beißen und mit einem Bein gegen seinen Körper zu treten. Daraufhin ließ der Beschuldigte von ihr ab und flüchtete. Im Zuge des Kampfes, riss die Frau dem 17-Jährigen eine Kapuze von seiner Jacke, durch welche der Polizeihund Anuk in weiterer Folge die Fährte des Beschuldigten aufnehmen konnte. Nachdem die Fährte des Hundes im Bereich der U-Bahnstation endete, wurden Bilder der Überwachungskameras angefordert. Mit Hilfe der Bilder konnte der Tatverdächtige in einer Unterkunft ausfindig gemacht und festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ersucht, die beigefügten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters zu veröffentlichen. Die Polizei erbittet (auch vertrauliche) Auskünfte über mögliche weitere Opfer und Straftaten an das Landeskriminalamt Wien, Journaldienst unter der Telefonnummer: 01-31310–33800

